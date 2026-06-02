Под удар мог попасть военный эшелон РФ: в оккупированном Джанкое прогремели взрывы, произошел пожар. Видео

В ночь на 2 июня на территории оккупированного Крыма было неспокойно: серия взрывов прогремела в Джанкое. Под атакой оказалась железнодорожная инфраструктура и вероятно военный эшелон россиян.

Об этом сообщает Telegram-канал "Exilenova+". Там обнародовали фото и видео работы ПВО.

"Сегодня ночью ударные БПЛА отработали по инфраструктуре ЖД в оккупированном Джанкое", – говорится в сообщении.

Как отмечается, после прилетов на объекте вспыхнул масштабный пожар, также полностью уничтожено административное здание. Вместе с тем повреждены и другие объекты

"Также пишут, что под удар попал военный эшелон РФ".

Как отмечается в Telegram-канале руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, железнодорожную станцию Джанкой временно закрыли для посадки и высадки пассажиров, а поезда движутся по измененному маршруту мимо города

"Железная дорога временно вышла из чата после удара Сил обороны Украины. Логистика россиян постепенно ликвидируется", – написал он.

Напомним, в ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. Под ударом снова оказалась нефтебаза в Феодосии. После взрывов на территории нефтебазы занялся пожар, дым растянулся почти на 10 км.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Крыму 27 мая прогремели взрывы. Громко было в Симферополе и в Севастополе. В частности, сообщалось о прилете по зданию штаба Военно-воздушных сил Черноморского флота – основному органу управления после уничтожения главного штаба.

