Под ударом был газоперерабатывающий завод: дроны атаковали топливно-энергетический комплекс в Астраханской области

В ночь на 17 марта украинские беспилотники атаковали топливно-энергетический комплекс в Астраханской области России. Вероятно, под прицелом был газоперерабатывающий завод.

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Российские власти подтвердили поражение на одном из объектов. В частности, губернатор заявил о возгорании и одном пострадавшем.

Отмечается, что ночью российская противовоздушная оборона активно работала в нескольких субъектах РФ, к примеру, в Ейске Краснодарского края. Однако все это было попыткой россиян остановить атаку, прежде всего, на Астраханскую область.

После взрывов в регионе губернатор Игорь Бабушкин заявил, что дроны нацелились на объекты ТЭК, поэтому власти "оперативно эвакуировали" рабочие смены на предприятиях. Однако он признал результат "на земле".

По словам российского чиновника, в результате падения "обломков" БПЛА на территории объекта возникло возгорание, также во время атаки пострадал человек.

"Предварительно, речь идет об инфраструктуре Астраханского газоперерабатывающего завода в поселке Аксарайский. Ждем подтверждения результатов от Генштаба", – прокомментировали события в РФ в Telegram-канале "Андрющенко Time".

Российский газоперерабатывающий завод в Аксарайском уже подвергался атаке – 3 февраля 2025-го. В Центре противодействия дезинформации отмечали, что это один из ключевых энергетических объектов РФ, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного горючего и не только. Завод оказывает влияние на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 марта украинские БПЛА ударили по военному полигону в Мулино Нижегородской области РФ – объекту, где проходят подготовку до 30 тысяч оккупантов в год. Известно о раненых российских военных, повреждено одно из зданий 333-го центра боевой подготовки.

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