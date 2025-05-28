Под ударом был не один завод: в Генштабе подтвердили атаку на важные объекты в России и раскрыли подробности. Фото и видео

Украинские Силы обороны провели серию скоординированных ударов по стратегическим предприятиям военно-промышленного комплекса России. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили мощные атаки по ключевым объектам военно-промышленного комплекса РФ, в частности в Московской и Ивановской областях.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Силы обороны Украины поразили важные объекты военно-промышленного комплекса российских оккупантов. Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по АО "Кронштадт", что в городе Дубна, Московской области", - говорится в сообщении.

Несмотря на активную работу российской ПВО в районе объекта, удар по нему оказался результативным.

Это предприятие является ключевым производителем беспилотных авиационных систем "Орион", "Иноходец", "Молния", "Гром", "Термит", "Гелиос", "Сириус", а также наземных комплексов управления.

В то же время украинские дроны СБУ отдельно ударили по заводу "Радуга", где производят ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК. Именно этим вооружением Россия неоднократно атаковала украинские города и гражданскую инфраструктуру.

Также в ночь на 28 мая под огнем оказался завод "Ангстрем" в Московской области, который специализируется на микроэлектронике для оборонного сектора РФ. Было зафиксировано попадание в районе предприятия, которое поставляет компоненты для российской военной машины.

Еще одним важным объектом стал Дмитровский химкомбинат в Ивановской области. Это предприятие занимается производством органических химических веществ, используемых в создании взрывчатых веществ, порохов и ракетного топлива. Фиксировались взрывы на территории завода.

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным объектам противника, которые задействованы в обеспечении вооруженной агрессии РФ против нашего государства, продолжается. Дальше будет... Слава Украине!" – отметили в Генштабе.