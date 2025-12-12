Под ударом был Павлоград: оккупанты атаковали Днепропетровскую область, есть погибший и раненые. Фото

Российские войска в ночь на 12 декабря атаковали Днепропетровскую область. В частности, в Павлограде оккупанты убили мужчину и ранили еще четырех гражданских.

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. О последствиях атаки рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Что известно

По Павлограду на Днепропетровщине российские войска ударили дронами среди ночи.

"Погиб 71-летний местный житель. Соболезнования родным и близким. Еще четыре человека пострадали. Это мужчина и женщины. 54-летняя местная с ожогами в тяжелом состоянии", – рассказал Гайваненко.

В результате атаки горели пять частных домов. Один из них уничтожен дотла.

К утру пожарным удалось укротить пламя.

Также под вражескими ударами находилась ночью и Васильковская громада Синельниковского района: там в результате дроновой атаки горела пристройка к гаражу.

В ГСЧС Украины уточнили: пожар в результате вражеской атаки вспыхнул на территории частного домовладения в поселке Васильковка.

А накануне вечером россияне снова били по Никопольщине: взрывы раздавались в районном центре и в Покровской громаде: разрушениям подверглись частный дом и авто.

По данным Гайваненко, в течение ночи над регионом удалось сбить шесть вражеских ударных дронов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 10 декабря оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Известно, что погиб человек, есть пострадавшие и разрушения в нескольких районах области.

Также сообщалось, что переводчица в Европарламенте расплакалась во время выступления 11-летнего Романа, который чудом выжил во время российского обстрела Винницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!