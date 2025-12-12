Под ударом был Павлоград: оккупанты атаковали Днепропетровскую область, есть погибший и раненые. Фото
Российские войска в ночь на 12 декабря атаковали Днепропетровскую область. В частности, в Павлограде оккупанты убили мужчину и ранили еще четырех гражданских.
Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. О последствиях атаки рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Что известно
По Павлограду на Днепропетровщине российские войска ударили дронами среди ночи.
"Погиб 71-летний местный житель. Соболезнования родным и близким. Еще четыре человека пострадали. Это мужчина и женщины. 54-летняя местная с ожогами в тяжелом состоянии", – рассказал Гайваненко.
В результате атаки горели пять частных домов. Один из них уничтожен дотла.
К утру пожарным удалось укротить пламя.
Также под вражескими ударами находилась ночью и Васильковская громада Синельниковского района: там в результате дроновой атаки горела пристройка к гаражу.
В ГСЧС Украины уточнили: пожар в результате вражеской атаки вспыхнул на территории частного домовладения в поселке Васильковка.
А накануне вечером россияне снова били по Никопольщине: взрывы раздавались в районном центре и в Покровской громаде: разрушениям подверглись частный дом и авто.
По данным Гайваненко, в течение ночи над регионом удалось сбить шесть вражеских ударных дронов.
