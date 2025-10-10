Под ударом была гражданская и энергетическая инфраструктура: оккупанты атаковали Днепропетровскую область, есть пострадавшие

В ночь на пятницу, 10 октября, российская оккупационная армия осуществила атаку на Днепропетровщину. Под ударом оказались областной центр, Каменское, Криворожье и еще ряд общин, известно о трех пострадавших.

В частности, захватчики попали и по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Из-за российской атаки возникли пожары и есть разрушения

По имеющейся информации, агрессор массированно атаковал область беспилотниками и ракетами.

"Взрывы раздавались в Днепре, Каменском, на Криворожье. Под ударом была энергетическая инфраструктура. Возникли пожары, последствия еще уточняются", – указано в сообщении.

Возгорание также произошло в Украинской общине Синельниковского района. В огне оказались комбайн, грузовик и хозяйственная постройка. Беспилотниками российская армия попала и по Николаевской громаде: пожар возник в частном доме.

"Под ударом также была Никопольщина. По ней противник целился артиллерией и обстреливал из РСЗО "Град". Пострадали Никополь и Марганец. Обследование территории продолжается", – написал Лысак.

Последствия атаки в Кривом Роге

По информации Александра Вилкула, в Кривом Роге ситуация на утро контролируемая. В городе, в результате попадания крылатой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры.

"В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения – работают. Электричество есть, но ситуация с энергетикой может быть сложной – энергетическая структура взаимосвязана и повреждения в одних регионах могут влиять на другие", – говорится в сообщении.

Чиновник призвал население держать дома запас воды, заряженные гаджеты и павербанки, а также предупредил, что все Пункты несокрушимости в городе работают.

Также по уточненной информации, стало известно, что в Кривом Роге из-за вражеской атаки пострадали три человека – мужчины 36, 45 и 53 лет. Двух из них госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

В городе, в результате российской атаки, повреждено здание одного из частных предприятий, там возник пожар, который впоследствии потушили.

"По информации ПвК, защитники неба сбили в регионе 60 беспилотников", – указано в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на 10 октября, во время массированной комбинированной атаки на Украину, основной удар оккупанты направили на украинскую энергетику. Россияне били по энергетической инфраструктуре, в частности, в Киеве, Днепре, на Полтавщине и в Черкасской области. Из-за вражеских ударов в ряде городов возникли перебои со светом.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в ночь с 9 на 10 октября находилась под одной из самых массированных воздушных атак за последние недели. Российская оккупационная армия запустила более 100 дронов-камикадзе типа "Шахед" и ракеты. Под ударом оказались несколько областей центральной Украины.

