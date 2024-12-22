Под ударом была нефтебаза: новая атака на Орел вызвала истерику у россиян. Фото и видео

В российском Орле пожаловались на атаку украинских дронов в ночь на 22 декабря. Во второй раз за неделю была атакована расположенная в городе нефтебаза в поселке Стальной Конь.

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Прилет подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков, а россияне выкладывали в сеть видео попадания и зарева над нефтебазой после взрывов. В то же время, в комментариях к новостям об атаке на Орел жители РФ бьются в истерике и требуют "убить всех украинцев" и ударить по Киеву ядеркой, а также недоумевают, когда же Украина получит "ответку".

О "массированной вражеской атаке", повлекшей за собой "возгорание на объекте топливной инфраструктуры" губернатор Орловской области Клычков написал около 1 часа ночи по киевскому времени.

"В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа... В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания", – заявил Клычков.

Позже он похвастался "уничтожением" 20 БпЛА над областью и отметил, что "основная цель противника – объекты топливо-энергетической инфраструктуры".

"К счастью, благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки – возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет", – написал Клочков, назвав удар по законной цели на территории государства-агрессора "вероломной атакой противника".

Впрочем, в искренности Клычкова сомневаются как местные паблики, пишущие о "загоревшейся нефтебазе", так и очевидцы, слушавшие громкие взрывы, наблюдавшие прилеты и последующий пожар на этом объекте

А в комментариях к новостям из Орла и вовсе разверзся ад. Россияне требуют ударить по Украине "Орешником" с ядерной начинкой" и ищут, где можно подписать соответствующую "питицию".

"Если не атакуем мы, то атакуют нас! Х*хлов нужно еб*шить каждую ночь, как сидоровых коз", "Где подписать питицию (орфография сохранена. – Ред.) о запуске орешника с ядерной начинкой???", "Выпускайте орешник, хорош в поддавки играть", "За это куев завтра будет разбомблен", – пишут комментаторы.

Жители страны, объявившей себя главным "борцом с нацизмом" на планете, также требуют "убить всех х*хлов".

"Не будет чубатых – не будет войны, делайте выводы", – демонстрирует полностью атрофированную способность к логическому мышлению и построению причинно-следственных связей один из "антифашистов" в комментариях.

Сетуют россияне также на беспомощность российской ПВО и на то, что Кремль постоянно чертит все новые и новые "красные линии".

"Кто пропустил? Кто открыл дверь?", "И чё, опять затерпят как обычно?", "Кто-нибудь успевает записывать за что х*хлы должны ответить?", "ПВО вышло из чата", "Стыд и позор. Походу наше ПВО лишь только на бумаге или в игре по типу морской бой на тетради в клеточку", "Бл*дь. Пишите понятно. По нефтебазе еб*нули. Населению ждать поднятия цен на бензин. Вот и все", – комментируют произошедшее россияне.

Напомним, неделю назад нефтебаза в Орле уже попадала под удар. Атаку ночью 14 декабря подтвердили в Генштабе ВСУ. Тогда на объекте пожар не могли потушить много часов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что этой ночью взрывы звучали не только в Орле, но и в Ростове и Казани. По предварительным данным, взрывы явились следствием атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных на военные объекты.

В результате инцидентов над городами поднялся густой черный дым, а в воздухе чувствовался запах гари.