Под ударом была нефтеперегонная станция и не только: дроны атаковали ряд регионов России, прогремели взрывы. Фото и видео

В ночь на 8 февраля в нескольких российских регионах прозвучали взрывы. Россияне пожаловались на "атаки дронов".

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Целями для ударов были, в частности, нефтеперегонная станция в Волгоградской области, нефтеперекачивающая станция в Ростовской области. РосСМИ также начали публиковать жалостливые истории об "ударе ВСУ по жилым домам" в Ростове-на-Дону, а также в Славянске-на-Кубани Краснодарского края.

Утром 8 февраля в минобороны РФ опубликовали очередную бодрую "сводку" об "отраженной террористической атаке ВСУ". По версии так называемого оборонного ведомства, в течение ночи были "уничтожены и перехвачены 36 украинских БпЛА над Ростовской, Волгоградской, Белгородской областями и над Краснодарским краем". О последствиях традиционно – ни слова.

А вот на местах признают: "обломки" таки посещали регионы РФ не без последствий.

Так, над Ростовской областью, по версии МО РФ, якобы были сбиты 18 БпЛА. Некоторые российские СМИ при этом осторожно сообщали, що "сбитые дроны" атаковали нефтеперекачивающую станцию в пригороде Чертково Ростовской области.

"Повреждены административно-бытовые здания предприятия. Эвакуировано 6 работников. На место аварии прибыли дежурные службы", – писали одни пропагандисты, не вдаваясь особо в подробности.

"БПЛА ВСУ атакуют посёлок Чертково. Главной целью является промежуточная нефтеперекачивающая станция, которая находится в 8 километрах от населённого пункта. Местные жители утверждают, что в данный момент информации о пожарах, разрушениях и пострадавших нет", – обтекаемо сообщали другие.

Куда больше внимания пропагандисты РФ уделили взрывам в облцентре – Ростове-на-Дону. Там роспаблики во главе с губернатором Ростовской области "дискредитировали российскую армию", заявив, что "сбитые" российской ПВО дроны "атаковали Ростов-на-Дону"

"Как сообщил и.о. губернатора Юрий Слюсарь, в Ростове есть повреждения после атаки. В Первомайском районе Ростова пострадало остекление нескольких пятиэтажных домов, из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов", – пишет одно из российских СМИ.

Атака, по версии росСМИ, началась в 02:15 ночи по местному времени. Тогда в облцентре прогремели взрывы, а "один из сбитых дронов упал на Сельмаше". В 14 многоэтажках повреждены окна, а городская администрация собирается провести внеплановое заседание комиссии по ЧС.

Кроме того, громкой выдалась ночь в Волгоградской области. Там, по версии МО РФ, "перехвачены 11 БпЛА".

"Атака БПЛА была отражена ночью на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области, сообщил губернатор Бочаров. Пожара в результате падения обломков не возникло, повреждений жилых объектов и пострадавших нет", – цитируют росСМИ официальную версию относительно последствий атаки.

Также российские источники писали, что "несколько взрывов также прогремели над Славянском-на-Кубани Краснодарского края".

"Местные жители рассказали, что звуки, похожие на БПЛА, начали появляться около 02:40 ночи — было слышно не менее 5 громких взрывов и видны яркие вспышки в небе. Сработала система ПВО по воздушным целям. На место приехали экстренные службы. На некоторых улицах города отключилось электричество. По предварительным данным, пострадавших нет. Взрывы были слышны даже в хуторах Губернаторском (14 км от Славянска-на-Кубани) и Бараниковском (10 км от города)", – пишет один из российских пабликов.

Другие пропагандисты решили нагнать жути, сообщая, что "ВСУ атаковали жилые дома", вследствие чего "при падении обломков в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна".

В МО РФ утверждали, что над Краснодарским краем были "сбиты" два дрона.

Четвертым регионом, над которым российская ПВО "сбивала" беспилотники, названа Белгородская область. Там якобы были "уничтожены" 5 БпЛА. Однако о последствиях атаки ни местные власти, ни росСМИ не сообщают ничего.

Напомним, 6 февраля в Генштабе подтвердили удар по аэродрому "Приморско-Ахтарский", откуда РФ запускала дроны по Украине. Удары по российской военной инфраструктуре нанесли подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Россия использовала этот аэродром для хранения, подготовки и пусков ударных беспилотников типа Shahed по территории Украины. Также россияне обслуживали там авиатехнику, выполняющую задачи в районах Запорожской и Херсонской областей.

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