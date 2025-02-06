В Генштабе подтвердили удар по аэродрому 'Приморско-Ахтарский', откуда РФ запускала дроны по Украине

Защитники Украины в ночь на 6 февраля поразили аэродром "Приморско-Ахтарский" в Краснодарском крае РФ. Это объект оперативного базирования авиационных средств, откуда агрессор запускал "Шахеды" по украинским городам.

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Удары по российской военной инфраструктуре нанесли подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что Россия использовала этот аэродром для хранения, подготовки и пусков ударных беспилотников типа Shahed по территории Украины.

Также россияне обслуживали там авиатехнику, выполняющую задачи в районах Запорожской и Херсонской областей.

Подтверждены попадания и взрывы в районе аэродрома. В результате возник пожар. Подробные результаты поражения уточняются.

"Удары по объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины и терроре гражданского населения, будут продолжаться. Продолжение следует... Слава Украине!" – отметили в Генштабе.

Напомним, что жители российского Приморско-Ахтарска сообщили о громких взрывах в районе аэродрома вечером 5 февраля. Кроме них, на атаку дронов жаловались в Ростовской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Волгоградской областях РФ, а также оккупанты в Крыму.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 февраля подразделения СБУ во взаимодействии с ВСУ и другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение заводу "Албашнефть" в Краснодарском крае России. Было повреждено предприятие, задействованное в поставках бензина и дизеля для российской оккупационной армии.

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