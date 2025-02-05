В Генштабе подтвердили удар по НПЗ в Краснодарском крае и поражение ЗРК 'Бук' на Запорожье. Видео

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили огневое поражение нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае России. Операцию осуществили подразделения СБУ, во взаимодействии с ВСУ и другими составляющими Сил обороны в ночь на 5 февраля.

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Целью атаки стал завод по первичной переработке и производству нефтепродуктов ООО "Албашнефть". Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В результате атаки было повреждено предприятие, которое задействовано в поставках бензина и дизеля для российской оккупационной армии. После попадания дронов на объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются.

"Удары по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины, будут продолжаться", – заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Кроме того, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ вели боевую работу по российскому зенитному ракетному комплексу "Бук", который находился на временно оккупированной территории Запорожской области. В Генштабе отметили, что в результате боевой работы зафиксировано успешное попадание и повреждение российского ЗРК.

Напомним, практически каждый день украинские дроны атакуют нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы на территории России. Одна из главных целей таких атак состоит в том, чтобы разрушить НПЗ до такой степени, чтобы российская экономика рухнула.

Ранее сообщалось, что наибольшее количество российских НПЗ было "демилитаризировано" в период зимы-весны 2024 года. После этого фокус ударов сместился на нефтехранилища.

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