Украина хочет уничтожить российские нефтеперерабатывающие заводы до такой степени, чтобы экономика РФ рухнула – WELT

Практически каждый день украинские дроны атакуют нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы на территории России. Одна из главных целей таких атак состоит в том, чтобы разрушить НПЗ до такой степени, чтобы российская экономика рухнула.

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Более регулярные и эффективные налеты БПЛА на российские нефтебазы стали возможными благодаря стремительному техническому прогрессу украинской армии. Об этом говорится в материале немецкого издания WELT.

Систематические атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру России украинские военные начали осуществлять еще в 2024 году. На сегодняшний день на территории РФ удалось поразить как минимум 80 объектов, связанных с нефтяной промышленностью. Особенно часто объектами атак становились предприятия на юге России. Около 20% всех ударов произошло в Краснодарском крае, восемь – в Ростовской области, шесть – в Белгородской области и по пять – в Орловской и Волгоградской областях. По меньшей мере в 64 случаях атаки привели к пожарам.

Только в декабре 2024 года украинские войска дважды атаковали пять нефтеперерабатывающих заводов, в том числе один из крупнейших в России в Рязанской области. Примечательно, что оккупационная армия РФ сильно зависит от работы НПЗ.

Кроме того, нефтегазовая отрасль является основой экономики России. За последние два десятилетия Москва вложила значительные средства в расширение нефтеперерабатывающих заводов для экспорта не только сырой нефти, но и готовых нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное топливо и авиатопливо. Этот бизнес поддерживает всю российскую экономику, а налоговые поступления от экспорта нефти и газа помогают финансировать войну против Украины.

Поэтому Украина осознает стратегическое значение нефтеперерабатывающей инфраструктуры для России и сделала ее одной из своих главных целей. Постоянно совершенствующиеся беспилотники, радиус действия которых теперь достигает более 1500 километров, позволяют наносить точные удары по таким объектам.

Напомним, в Краснодарском крае РФ в ночь на 5 февраля звучали взрывы. Россияне пожаловались на атаку украинских дронов. После нее вспыхнул пожар на нефтебазе в Каневском районе.

Ранее стало известно, что дроны СБУ и ССО поразили Волгоградский НПЗ и Астраханский ГПЗ. Волгоградский перерабатывает почти 6% всей нефти в РФ, а Астраханский является одним из ключевых объектов РФ, который перерабатывает 12 млрд газового конденсата ежегодно.

Как сообщал OBOZ.UA, за январь 2024 года Силы обороны Украины поразили девять нефтяных объектов России. Военные подчеркнули, что без нефти и нефтяных денег врагу труднее обслуживать свою оккупационную армию.

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