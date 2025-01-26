Украина успешно 'демилитаризирует' российские НПЗ и нефтехранилища: опубликована статистика

Силы обороны Украины продолжают систематически наносить удары по нефтехранилищам и нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Наибольшее количество российских НПЗ было "демилитаризировано" в период зимы-весны 2024 года.

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После этого фокус ударов сместился на нефтехранилища. Об этом в Telegram заявил военный обозреватель Игаль Левин.

Он поделился статистическими данными британского OSINT-исследователя Даниэля, которые свидетельствуют о существенных потерях РФ в сфере нефтепереработки. На графике красным указаны удары по нефтехранилищам, синим – по нефтеперерабатывающим заводам.

Статистика говорит о том, что самая большая кампания ударов по НПЗ пришлась на зиму и весну 2024 года. После этого периода прослеживается систематическое наращивание ударов по нефтехранилищам.

"Сейчас удары идут по обоим типам целей, хотя нефтебазы попадают под удар чаще", – сообщил военный обозреватель.

Напомним, в российской Рязани во второй раз за последние несколько дней ночью звучали взрывы. Местные жители в соцсетях писали об атаке дронов и работе российской ПВО, а также публиковали кадры пожара на НПЗ, который уже был поражен два дня назад.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 января россияне пожаловались на взрывы в Подмосковье, Курске, Рязани и Брянске. Спустя некоторое время в СБУ подтвердили атаку на Рязанский НПЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, в первый месяц 2025 года Россия претерпела ряд ударов по нефтеперерабатывающим заводам и объектам топливной инфраструктуры. В результате страна-агрессор понесла существенные потери, повлиявшие на поставки горючего.

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