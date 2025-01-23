Последствия ощутимы для врага: появились данные о результатах ударов по НПЗ в России

В первый месяц 2025 года Россия понесла ряд ударов по нефтеперерабатывающим заводам и объектам топливной инфраструктуры. В результате страна-агрессор понесла существенные потери, повлиявшие на поставки горючего.

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Детали об ушибах опубликовал Telegram-канал "Досье шпиона". Эти удары имеют значительные последствия для России.

Саратовская область

В городе Энгельс дважды – 8 и 14 января 2025 года – было атаковано нефтехранилище ФГКУ "Салют", которое обеспечивало потребности аэродрома.В результате ударов уничтожено или повреждено 12 резервуаров общим объемом 60 000 м³, заполненных авиационным керосином.

Также 14 января в Саратове был атакован местный НПЗ. Хотя вред был меньше, повреждение получила эстакада для перекачки нефти, что привело к разливу продукта.

Воронежская область

15 января 2025 года был совершен удар по объекту АО "Воронежнефтепродукт" в селе Старая Покровка. Было уничтожено или повреждено 4 резервуара общим объемом 30 000 м³, заполненных дизельным топливом и бензином.

Калужская область

17 января удар потерпел объект ПАО "Калуганефтепродукт" в населенном пункте Людиново. В результате атаки повреждены 4 резервуара общим объемом 3 700 м³, заполненных дизельным топливом и бензином.

Следует отметить, что удары по НПЗ наносят врагу значительные логистические трудности.

Напомним, в ночь на 21 января в РФ пожаловались на атаку БПЛА по Смоленску. Взрывы раздались в районе, где размещается авиационный завод.

Как сообщал OBOZ.UA, в Санкт-Петербурге был уничтожен локомотив, который использовался для поставки оружия, техники и боеприпасов российской армии. Инцидент произошел 18 января 2025 года в трамвайном депо "Ручье".

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