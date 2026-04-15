Украинские партизаны продолжают уничтожать военную инфраструктуру агрессора в глубоком тылу. Накануне очередную диверсию против оккупантов устроили в Свердловской области.

В ходе операции был успешно уничтожен телекоммуникационный шкаф ключевой вышки связи. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Подробности о диверсии

Агенты военного движения уничтожили телекоммуникационный шкаф в населенном пункте Горный Щит Свердловской области. Этот объект обеспечивал оперативное управление и защищенные каналы передачи данных для штаба Центрального военного округа ВС РФ.

Также партизаны отметили, что этот населенный пункт является критическим узлом армейской логистики, потому что выведенный из строя объект напрямую координировал переброску резервов и техники, направляемых на Покровское направление.

Диверсия парализовала систему обмена информацией для 90-й гвардейской танковой дивизии, чьи основные пункты формирования и тыловые базы снабжения завязаны именно на этот сектор Свердловской области.

Нарушение устойчивой связи привело к сбою в работе автоматизированных систем управления тылом. Это вызвало "слепую зону" в координации между распределительными центрами Урала и фронтовыми подразделениями, что повлекло за собой срывы графиков погрузки эшелонов и отправки маршевых рот.

