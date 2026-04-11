Россия строит пусковую площадку для 'Шахедов' в Орловской области: в 'Атеш' раскрыли подробности. Фото

Российская оккупационная армия строит еще одну площадку для запуска дронов-камикадзе типа Shahed. Объект расположен рядом с поселком Цымбулова приблизительно в 170 км от украинско-российской границы.

Повышенная активность в этом месте была зафиксирована еще в октябре 2025 года. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Новые полигоны для террора

По информации партизан, объект в Орловской области, который противник, вероятно, использует для пуска ударных БПЛА расположен по координатам: 53.371473, 35.802940.

На сегодняшний день там зафиксировано возведение капитальных бетонных складов для хранения и подготовки "Шахедов" к запускам. Также партизаны отмечают, что перемещения личного состава и транспорта не прекращаются, а строительные работы продолжаются, что указывает на модернизацию или расширение инфраструктуры.

"Мы постоянно наблюдаем и фиксируем все изменения. Вся информация передана СОУ и помогает ослаблять удары по мирным жителям Украины", – заявили в военном движении.

Что известно

Стоит отметить, что путинская армия уже регулярно использует один из полигонов в районе населенного пункта Цымбулова Орловской области для запуска по Украине дронов-камикадзе. Этот объект неоднократно становился целью атак украинских войск.

За последние год россияне существенно расширили географию с точками запуска БПЛА по Украине. На сегодняшний день подтверждено, что враг запускает "Шахеды" с полигонов в Орловской, Брянской, Ростовской области, с Краснодарского края, а также с оккупированного Донецка и с нескольких локаций в захваченном Крыму.

