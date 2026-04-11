Россия атаковала 'Шахедами' Полтавщину: в Лубенском районе погиб человек

В Полтавской области в ночь на 11 апреля прогремели взрывы из-за очередной российской атаки с воздуха. Взрывы произошли в Лубенском районе области; из-за очередного преступления российских оккупантов погиб один человек, еще один – травмирован.

Также были повреждены несколько зданий. Как отметил председатель Полтавской военной администрации Виталий Дякивнич, ЧП произошло из-за падения вражеского дрона.

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили после 23 часов. По информации Воздушных Сил ВСУ, на областью были зафиксированы вражеские "Шахеды".

Полтавская областная военная администрация после полуночи сообщила, что атака, к сожалению, имела последствия: в Лубенском районе из-за попадания дрона было повреждено помещение магазина и кафе.

К сожалению, погиб человек, и еще один травмирован, отметил Виталий Дякивнич.

Лубенский район находится в северо-западной части области, в пределах Полтавской равнины.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме Полтавщины, в ночь на 11 апреля – то есть, на объявленное страной-агрессором якобы пасхальное прекращение огня – российская оккупационная армия нанесла также удары по Одесской области и Сумам. Причем в последнем есть раненые и погибшие – Ковпаковском районе города вражеский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом, из-за чего по меньшей мере 14 человек пострадали.

