Под ударом была железнодорожная станция: дроны атаковали Волгоградскую область

В РФ в ночь на пятницу, 22 августа, заявили о массированной атаке дронов на Волгоградскую область, в Волгограде прогремела серия взрывов. В сети сообщили о поражении железнодорожной станции, тогда как местные власти утверждают об "отражении атаки" и "возгорании сухой стравы".

Угрозу атаки БПЛА в Волгоградской области объявили в 23 часа (по местному времени и по Киеву) четверга, 21 августа, в Волгограде завыла сирена. Местные паблики сообщали о пролете дронов и интенсивной работе ПВО, начиная с 00:50 прозвучало около десяти взрывов.

Что известн об атаке дронов на Волгоградщину

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в полчетвертого утра заявил, что силы минобороны РФ отражают "массированную атаку БПЛА".

Очевидцы сообщали о пожаре на улице Удмуртской в Волгограде.

По словам Бочарова, предварительно, пострадавших нет, однако из-за падения обломков загорелась якобы "сухая" трава.

"В связи с падением обломков беспилотных летательных аппаратов на юге города – в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона – возникли локальные возгорания сухой растительности", – объявил чиновник.

Он добавил, что на местах "уже работают пожарные расчеты".

В связи с атакой БПЛА в аэропорту Волгограда были введены ограничения: два рейса были отменены, три задерживались.

Отбой опасности объявили в полпятого утра. В минобороны РФ по состоянию на 7:30 отчитались якобы об 11 "перехваченных и уничтоженных" БПЛА над Волгоградской областью.

Поражена железнодорожная станция

В то же время руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил о поражении цели на Волградщине – железнодорожной станции "Шпалопропитка", задействованной в военной логистике оккупантов.

"Волгоград. В промежуток между 01:45 до 05:15 состоялась массовая атака. Было поражено железнодорожную станцию "Шпалопропитка" ул. Удмуртская, 11, Волгоград", – говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, последствия и серьезность поражения требуют дополнительного уточнения.

Это уже 18-я последовательная атака на железнодорожную инфраструктуру юга, задействованную в военной логистике, добавил он.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 22 августа Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции в Унече на Брянщине, лишь спустя два дня после восстановления работы нефтепровода "Дружба" он снова остановлен. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар.

