Под ударом была железнодорожная станция: дроны атаковали Волгоградскую область
В РФ в ночь на пятницу, 22 августа, заявили о массированной атаке дронов на Волгоградскую область, в Волгограде прогремела серия взрывов. В сети сообщили о поражении железнодорожной станции, тогда как местные власти утверждают об "отражении атаки" и "возгорании сухой стравы".
Угрозу атаки БПЛА в Волгоградской области объявили в 23 часа (по местному времени и по Киеву) четверга, 21 августа, в Волгограде завыла сирена. Местные паблики сообщали о пролете дронов и интенсивной работе ПВО, начиная с 00:50 прозвучало около десяти взрывов.
Что известн об атаке дронов на Волгоградщину
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в полчетвертого утра заявил, что силы минобороны РФ отражают "массированную атаку БПЛА".
Очевидцы сообщали о пожаре на улице Удмуртской в Волгограде.
По словам Бочарова, предварительно, пострадавших нет, однако из-за падения обломков загорелась якобы "сухая" трава.
"В связи с падением обломков беспилотных летательных аппаратов на юге города – в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона – возникли локальные возгорания сухой растительности", – объявил чиновник.
Он добавил, что на местах "уже работают пожарные расчеты".
В связи с атакой БПЛА в аэропорту Волгограда были введены ограничения: два рейса были отменены, три задерживались.
Отбой опасности объявили в полпятого утра. В минобороны РФ по состоянию на 7:30 отчитались якобы об 11 "перехваченных и уничтоженных" БПЛА над Волгоградской областью.
Поражена железнодорожная станция
В то же время руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил о поражении цели на Волградщине – железнодорожной станции "Шпалопропитка", задействованной в военной логистике оккупантов.
"Волгоград. В промежуток между 01:45 до 05:15 состоялась массовая атака. Было поражено железнодорожную станцию "Шпалопропитка" ул. Удмуртская, 11, Волгоград", – говорится в сообщении.
По словам Андрющенко, последствия и серьезность поражения требуют дополнительного уточнения.
Это уже 18-я последовательная атака на железнодорожную инфраструктуру юга, задействованную в военной логистике, добавил он.
Как писал OBOZ.UA, в ночь на 22 августа Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции в Унече на Брянщине, лишь спустя два дня после восстановления работы нефтепровода "Дружба" он снова остановлен. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар.
