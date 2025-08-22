Ruszkik haza! Птицы Мадьяра снова ударили по нефтеперекачивающей станции в Унече на Брянщине. Видео

Всего через два дня после возобновления работы нефтепровода "Дружба" украинские военные снова его остановили. В конце суток 21 августа операторы Сил беспилотных систем (СБС) нанесли очередной удар по нефтеперекачивающей станции в Унече в Брянской области РФ.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди. Он опубликовал соответствующее видео.

На кадрах видно, что в результате попадания на станции вспыхнул масштабный пожар.

"Даешь ремонт за 48 часов", – прокомментировал "Мадьяр" видео.

Свою язвительную шутку он адресовал россиянам, которые всего 48 часов назад отремонтировали нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области России, выведенную из строя ударом ВСУ.

"Мадьяр" сообщил, что на этот раз точный удар по российской нефтеперекачивающей станции на Брянщине нанесли операторы 14 полка Сил беспилотных систем.

"А еще – здесь тоньше и личное: Ruszkik haza!", – написал Роберт Бровди.

Он напомнил лозунг Венгерской революции 1956 года, который в переводе означает "Русские идите домой!"

Отметим, что станция "Унеча" обеспечивает транспортировку нефти для двух нефтепроводов, один из них – "Дружба", через который нефть поступает в Словакию и Венгрию. Она имеет пропускную способность до 60 млн тонн сырья в год.

На прошлой неделе "Унеча" уже была под атакой украинских дронов. В результате украинской атаки и последующего пожара были уничтожены две насосные станции.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 августа бойцы 14-го полка Сил беспилотных систем нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России. На объекте вспыхнул пожар, перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Венгрия из-за атаки Сил обороны на нефтепровод выразила возмущение. и угрожала прекратить поставки электроэнергии в Украину. Петер Сийярто угрожала прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!