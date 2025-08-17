Украина уничтожила две насосные станции нефтепровода "Дружба" во время удара в Брянской области. Спутниковые фото

Силы обороны Украины ударом в ночь на 13 августа уничтожили две российские насосные станции нефтепровода "Дружба". Они расположены на производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Брянской области РФ.

Потери врага показали новые спутниковые снимки высокого качества. Их на следующий день после атаки и 16 августа опубликовал Telegram-канал Dnipro Osint.

Часть установок "Дружбы" выведена из строя

Около 22:30 вторника, 12 августа, на территории станции "Унеча" вспыхнул пожар. В дальнейшем спутниковые данные NASA зафиксировали очаги возгорания – в 03:00 и 04:24 среды, 13 августа.

Власти российского региона утверждали о "массированном комбинированном ударе реактивными снарядами РСЗО HIMARS и реактивными беспилотными летательными аппаратами". Но в Генштабе ВСУ подтвердили, что атака была осуществлена дронами-камикадзе военной разведки ГУР в тесной координации с подразделениями Сил обороны.

Судя по изображениям, в результате украинской атаки и последующего пожара были уничтожены не только две насосные станции, но и также небольшое техническое помещение и технологическое оборудование рядом с ними.

"Вблизи подпорной насосной станции большие следы от пожара, станция не может функционировать", – отметили авторы снимков 14 августа.

Значение пораженной станции

"Унеча" является одной из ключевых станций магистрального нефтепровода "Дружба", длина которого составляет 5500 км. Она принадлежит государственному холдингу "Транснефть", который осуществляет обслуживание и транспортировку нефти и нефтепродуктов по территории РФ и за рубеж. Мощности станции позволяют прокачивать 60 миллионов тонн нефти в год.

"Унеча" имеет ключевое значение для транспортировки российской нефти в порт Усть-Луга, на который приходится значительная часть экспортных поставок нефти из России, и для обеспечения нефтью беларусского НПЗ в Мозыре.

Станция расположена в населенном пункте Высокое в Унечском районе примерно в 60 км от государственной границы Украины.

Что предшествовало

Недавняя атака стала как минимум третьей на эту станцию только в 2025 году. Ведь в марте сообщество "Киберборошно" по спутниковым снимкам обнаружило, что под удар попала подстанция "Высокое", которая расположена на территории станции и обеспечивает ее полное энергоснабжение. А 6 августа, по информации Astra, беспилотник попал на территории станции "Унеча", вызвав пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 августа украинские дроны атаковали крупный нефтеперерабатывающий завод в Волгограде "Лукойл-Волгограднефтепереработка". По данным источников, после этого НПЗ приостановил прием нефти.

