Под ударом были Днепр, Павлоград и не только: карта пролета вражеских ракет и дронов во время атаки в ночь на 20 сентября

Во время массированной атаки в ночь на 20 сентября российские террористы применили сотни дронов-камикадзе и десятки ракет разных типов. Под основным ударом оказались Днепропетровская и Николаевская области.

Также враг атаковал населенные пункты на севере и западе Украины. Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Подробности ночной атаки

Начиная с вечера 19 сентября российские войска массированно атаковали Украину ударными БПЛА, баллистическими и крылатыми ракетами. Согласно наблюдениям мониторинговых каналов, во время атаки оккупанты применили около 700 средств воздушного нападения.

С разных направлений российские войска запустили до 600 дронов-камикадзе. БПЛА заходили в воздушное пространство Украины с севера, востока, а также с оккупированных территорий на юго-востоке.

Кроме того, оккупанты запустили со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС около 24 крылатых ракет Х-101. Также враг бил по украинским городам баллистическими ракетами.

Под массированным ударом были Днепр, Павлоград и Николаев. Последствия обстрела также зафиксированы в Киевской, Одесской, Сумской, Хмельницкой областях.

По информации областной администрации, в Николаеве под атакой была промышленная инфраструктура, возникли пожары. По состоянию на данный момент информация о пострадавших отсутствует.

Что предшествовало

С вечера пятницы, 19 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную воздушную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и беспилотники-имитаторы с ряда локаций. Мониторы также фиксировали передислокацию бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с дальневосточного аэродрома "Украинка" на аэродромы ближе к Украине. Впоследствии стало известно, что РФ подняла авиацию с "Оленьи", которые под утро запустили крылатые ракеты Х-101.

Напомним, российская террористическая армия нанесла массированный удар по Киевской области дронам и ракетами. Вследствие обстрела в разных районах возникли пожары. Целью террора стала гражданская инфраструктура и транспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики направили большое количество дронов на Днепропетровщину. Под массированной атакой оказались Павлоград и Днепр, на оба города летели десятки БПЛА. Также враг нанес удары баллистическими ракетами.

