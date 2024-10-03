Под ударом были склады с КАБами: дроны СБУ атаковали российский военный аэродром 'Борисоглебск'

В ночь на 3 октября украинские дроны массированно атаковали российский военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области. Целью беспилотников стали склады с управляемыми авиабомбами, которыми россияне регулярно терроризируют украинцев.

Также под атакой БПЛА были стоянки самолетов СУ-35, СУ-34 и места хранения авиационного горючего. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в СБУ.

По информации источника, ночью дроны СБУ, а также ССО и других сил обороны атаковали военную инфраструктуру на аэродроме "Борисоглебск". Под ударом украинских защитников оказались склады с КАБами, стоянки самолетов и места хранения авиационного горючего. Стоит отметить, что с этого аэродрома путинские войска активно бомбят украинские территории.

Примечательно, что ночью граждане страны-агрессора РФ жаловались на работу ПВО и пролет большого количества беспилотников. Также в российских пабликах писали о мощных взрывах и пожаре в районе аэродрома. При этом спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории "Борисоглебска".

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"СБУ продолжает проводить активные мероприятия, чтобы снизить способность врага терроризировать мирные украинские города истребителями с КАБами. Демилитаризация российских военных аэродромов будет продолжаться, потому что враг не должен чувствовать себя спокойно даже на своей территории", – сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, в ночь на 3 октября в Белгородской области РФ прогремели мощные взрывы. Местные жители заявили, что регион массированно атаковали украинские беспилотники.

Также утром 3 октября аэропорты Казани и Нижнекамска (РФ) временно приостановили работу для "обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов". Официальную причину в Росавиации не называют, но граждане РФ жалуются на атаку беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны в ночь на 29 сентября поразили очередной крупный российский склад боеприпасов, на этот раз в Волгоградской области. Вражеский арсенал в районе населенного пункта Котлубань за сотни километров от Украины поражен благодаря совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ, которые запустили около 120 дронов.