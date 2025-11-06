Под ударом вражеская логистика: движение сопротивления сожгло десятки локомотивов на территории России – ГУР

На территории России были уничтожены десятки локомотивов, которые обеспечивали поставки военных грузов на фронт. Операцию провело движение сопротивления "Свобода России".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Отмечается, что участники движения осуществили серию успешных диверсий против логистической инфраструктуры государства-агрессора.

Основной целью стали локомотивы, которыми россияне перевозили оружие, боеприпасы и военную технику для обеспечения армии РФ на оккупированных территориях Украины.

По данным разведки, во время операции партизаны применили зажигательные смеси, в результате чего были уничтожены системы управления и электроснабжения десятков машин. Это существенно усложнило перемещение вражеских ресурсов и повлияло на стабильность обеспечения подразделений противника на передовой.

В ГУР подчеркнули, что движение "Свобода России" действует с начала полномасштабного вторжения и сейчас является одним из крупнейших и самых результативных объединений сопротивления на территории РФ.

"Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается!", – подчеркнули в украинской разведке.

Напомним, недавно агенты "Атеш" уничтожили вражескую машину связи на аэродроме в Ростове-на-Дону. В результате успешного выполнения задания из строя выведен ключевой канал передачи информации захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области партизаны помогли Силам обороны Украины уничтожить ремонтно-восстановительную базу российских оккупантов. Удар по вражескому объекту был нанесен, когда на базе находилось большое количество техники для ремонта и обслуживания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!