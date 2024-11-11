Под завалами ищут женщину и троих детей: появились данные о семье, пострадавшей в результате удара РФ по Кривому Рогу. Видео

В Кривом Роге продолжается спасательная операция после того, как российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке. Под завалами оказалась семья, которую ищут спасатели.

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Среди пострадавших – женщина и трое детей. Об этом рассказала родственница семьи в комментарии "Суспільному".

Женщина по имени Ирина рассказала, что ее сын, находившийся дома при взрыве, остался жив, однако его жена и трое детей – 10-летний мальчик, двухлетняя девочка и младенец – попали под руины.

Ирина, которая была на работе, начала звонить по телефону родственникам после взрыва, но не получила ответа. Тревожные звонки заставили ее срочно поехать на место происшествия, где она узнала, что ее сын, готовивший завтрак на кухне, получил травмы, а его семья осталась под завалами. Теперь спасательные бригады ищут женщину и детей среди развалин.

"Сын вышел на кухню завтрак готовить. Он остался жив, упал на второй этаж. А вот жену его и детей ищут под завалами", - рассказала она.

Напомним, утром понедельника, 11 ноября, российские кафиры нанесли удар по городу Кривой Рог. В результате обстрела пострадала пятиэтажка. Известно более 10 пострадавших, среди которых дети.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной ракетный удар России по мирному населению, который произошел в Кривом Роге. Он подчеркнул, что Украина нуждается в оружии для защиты.