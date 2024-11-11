'Украина нуждается в оружии для защиты': Зеленский отреагировал на удар РФ по пятиэтажке в Кривом Роге. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной ракетный удар России по мирному населению, который произошел в Кривом Роге. Он подчеркнул, что Украина нуждается в оружии для защиты.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале. Российские войска нанесли удар по пятиэтажке, в результате чего были разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. На данный момент известно о семи пострадавших, среди которых двое детей.

Спасатели продолжают аварийно-спасательную операцию, делая все возможное для спасения людей. Под завалами еще могут находиться жильцы дома.

Президент призвал международное сообщество предоставить Украине больше оружия для эффективной защиты от российского террора и обеспечить поддержку, которая поможет сделать дипломатию реальной. По словам Зеленского, без решительных действий и активной помощи Россия будет продолжать свой террор, а мир будет оставаться недостижимым.

"Каждый день, каждую ночь Россия совершает одинаковый террор. Разве что все большее количество гражданских объектов становится мишенями. Россия стремится только к продолжению войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из России же о дипломатии. Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и более сильной поддержки мира для того, чтобы дипломатия стала реальной и сильной. мотива искать мир, а будет искать только новые мишени", – отметил Зеленский.

Напомним, утром понедельника, 11 ноября, российские оккупанты нанесли удар по городу Кривой Рог. В результате обстрела пострадала пятиэтажка.

Войска России в ночь на понедельник, 11 ноября, атаковали Николаев ударными беспилотниками "Шахед". В результате вражеского обстрела есть повреждения в жилой застройке, погибли пять человек.

Войска России днем в воскресенье, 10 ноября, из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Свеской общины Шосткинского района Сумской области. В результате вражеской атаки погиб 52-летний мужчина.