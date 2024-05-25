Подано более 4 тысяч заявлений: Малюска рассказал, сколько заключенных получили УДО для мобилизации в ВСУ

Условно-досрочное освобождение для мобилизации в армию в Украине уже получили около 350 заключенных. Еще около 20 тысяч человек, включая тех, кто находится в СИЗО, могут присоединиться к рядам Сил обороны.

Об этом министр юстиции Денис Малюска заявил в интервью The New York Times. Он также добавил, что в целом суды рассматривают еще 4300 заявок от осужденных по мобилизации.

Министр также напомнил, что отбывающие наказание за одноразовое убийство могут быть освобождены, если преступление не было совершено с отягчающими обстоятельствами. К примеру, такими как сексуальное насилие.

Малюска также не исключил, что многие заключенные еще не определились и хотят сначала увидеть, что будет с первой волной заключенных, которые присоединятся к украинской армии.

"Они хотят знать, какое качество подготовки, довольны ли бывшие заключенные, которые будут служить, и должным ли образом к ним относятся. Это будет ключевым", – отметил министр.

Напомним, 24 мая 2024 года, менее чем через неделю после подписания президентом Зеленским закона о мобилизации осужденных, украинские суды начали рассматривать представление пенитенциарной службы по условно-досрочному освобождению. Уже известно о трех тысячах заключенных, изъявивших желание защищать страну, и процесс набирает обороты.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 мая 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий осужденным воевать на фронте. Российские пропагандисты взорвались сообщениями, что Украина вроде бы копирует опыт РФ.

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