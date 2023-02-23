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"Подарок" прилетел прямо в кровать: ВСУ ликвидировали замначштаба оккупантов. Фото и видео

Марина Лисничук
War
2 минуты
7,7 т.
'Подарок' прилетел прямо в кровать: ВСУ ликвидировали замначштаба оккупантов. Фото и видео

В Украине ликвидировали 40-летнего захватчика Андрея Максака, который был заместителем начальника штаба оккупационных войск из "ДНР". "Бавовна" прилетела ему прямо в кровать, когда он спал в подвале.

Видео дня

Об этом сообщил половник ВСУ, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц"). В Telegram-канале он опубликовал кадры, которые оккупанты сняли на месте "демилитаризации" товарища (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Заместителю начальника штаба в/ч 2005 старшему лейтенанту Андрею Максаку подарок прилетел на командный пункт прямо в постель", – написал автор поста.

''Подарок'' прилетел прямо в кровать: ВСУ ликвидировали замначштаба оккупантов. Фото и видео

На опубликованном видео оккупант показывает их базу, вероятно, традиционно обустроенную в одной из украинских школ на захваченной территории. Он жалуется, что их расположение накрыла "бавовна" от ВСУ: в результате прилета был разрушен пункт связи и комната для совещаний, которые захватчики обустроили в подвале здания.

''Подарок'' прилетел прямо в кровать: ВСУ ликвидировали замначштаба оккупантов. Фото и видео

Затем российский военный преступник показал комнату, где был ликвидирован замначштаба Максак. Его он назвал по прозвищу – "Злой".

''Подарок'' прилетел прямо в кровать: ВСУ ликвидировали замначштаба оккупантов. Фото и видео

"А вот тут "Злой" был, спал на этой кровати и прямо ему там ноги еб*нуло. И вот она (ракета. – Ред.) там лежит еще: в землю на полтора метра углубилась и торчит. Три плиты пробила... Если бы она сдетонировала, так тут все на*уй разлетелось бы. А там все остальные спали…" – заявил на видео оккупант, показывая дырку в бетонных конструкциях от ракеты, которая пробила несколько этажей.

''Подарок'' прилетел прямо в кровать: ВСУ ликвидировали замначштаба оккупантов. Фото и видео

По данным из оккупационных пабликов, российский военный преступник Андрей Владимирович Максак 22.12.1982 г. р. "демилитаризовался" 13 февраля. Он был старшим лейтенантом, руководил оккупантами с в/ч 2005, принадлежащей к так называемым внутренним войскам "МВД ДНР". Пропагандисты о его смерти указали, что "он достойно ушел из жизни на своем боевом посту".

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне в Украине ликвидировали оккупанта Жаркина Игасанова из Тюменской области РФ. Отец восьми детей пошел убивать украинцев, чтобы подзаработать, а в итоге его семью на родине оставили без "гробовых".

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