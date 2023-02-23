''Подарок'' прилетел прямо в кровать: ВСУ ликвидировали замначштаба оккупантов. Фото и видео

В Украине ликвидировали 40-летнего захватчика Андрея Максака, который был заместителем начальника штаба оккупационных войск из "ДНР". "Бавовна" прилетела ему прямо в кровать, когда он спал в подвале.

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Об этом сообщил половник ВСУ, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц"). В Telegram-канале он опубликовал кадры, которые оккупанты сняли на месте "демилитаризации" товарища (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Заместителю начальника штаба в/ч 2005 старшему лейтенанту Андрею Максаку подарок прилетел на командный пункт прямо в постель", – написал автор поста.

На опубликованном видео оккупант показывает их базу, вероятно, традиционно обустроенную в одной из украинских школ на захваченной территории. Он жалуется, что их расположение накрыла "бавовна" от ВСУ: в результате прилета был разрушен пункт связи и комната для совещаний, которые захватчики обустроили в подвале здания.

Затем российский военный преступник показал комнату, где был ликвидирован замначштаба Максак. Его он назвал по прозвищу – "Злой".

"А вот тут "Злой" был, спал на этой кровати и прямо ему там ноги еб*нуло. И вот она (ракета. – Ред.) там лежит еще: в землю на полтора метра углубилась и торчит. Три плиты пробила... Если бы она сдетонировала, так тут все на*уй разлетелось бы. А там все остальные спали…" – заявил на видео оккупант, показывая дырку в бетонных конструкциях от ракеты, которая пробила несколько этажей.

По данным из оккупационных пабликов, российский военный преступник Андрей Владимирович Максак 22.12.1982 г. р. "демилитаризовался" 13 февраля. Он был старшим лейтенантом, руководил оккупантами с в/ч 2005, принадлежащей к так называемым внутренним войскам "МВД ДНР". Пропагандисты о его смерти указали, что "он достойно ушел из жизни на своем боевом посту".

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне в Украине ликвидировали оккупанта Жаркина Игасанова из Тюменской области РФ. Отец восьми детей пошел убивать украинцев, чтобы подзаработать, а в итоге его семью на родине оставили без "гробовых".

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