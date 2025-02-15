Подавлял Майдан и воевал против Украины: на Курщине ликвидирован предатель-'беркутовец' с Луганщины

На Курщине ликвидирован предатель из Луганщины, воевавший против Украины. Бывший "беркутовец" Коте Гелашвили в свое время участвовал в подавлении Революции Достоинства, впоследствии – отправился в ЧВК "Вагнер".

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Наемник успел повоевать в Сирии и помогал России оккупировать преданную родину. На некролог оккупанта обратил внимание OSINT-исследователь Necro Mancer.

Информацию о ликвидации экс-беркутовца Гелашвили обнародовал пропагандист так называемой "ЛНР", который также воевал против Украины.

По его словам, "боевой товарищ "Гелашвили" в составе подразделения "Беркут" был на Майдане, прошел Сирию, был в Африке, среди первых пошел на СВО". Возмездие за измену и участие в российских агрессивных войнах настигло его на Курщине.

Еще с 2015 года Гелашвили был внесен в базу "Миротворец". В его профиле отмечено, что он был "боевиком НЗФ, российским наемником, агентом или внештатным сотрудником ГУ ГШ РФ". В "Миротворце" также указывали, что Гелашвили воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнер".

Напомним, ранее стало известно, что в Украине ликвидировали оккупанта, убившего топором свою семью. Он был завербован в российскую армию из тюрьмы.

Будущий оккупант в 2005 году лишил жизни мать, деда и родного брата, потому что родственникам надоело содержать его и его новую сожительницу финансово.

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