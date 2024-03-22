Хотят затаскать по судам, чтобы закрыть рот: как в Германии поклонники Анны Нетребко борются с украинскими активистами

В Германии поклонники пропутинской оперной певицы Анны Нетребко продолжают бороться с украинскими активистами, устраивающими акции протеста перед выступлениями артистки.

Они засыпают украинцев судебными исками, пишут ложь и оскорбляют в комментариях в соцсетях. А страницы активистов атакуют боты.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Немецкий дирижер против украинских активистов

В Германии поклонники и друзья пропутинской певицы Анны Нетребко продолжают забрасывать украинских активистов судебными исками. Таким образом они, видимо, пытаются остановить акции протеста, которые регулярно проходят во время выступлений артистки.

Так, немецкий дирижер и давний друг Нетребко, который будет выступать с ней на традиционном майском фестивале в Висбадене, Михаэль Гюттлер подал иск в суд на один из комментариев украинки Екатерины Плаксий. Суд состоится 11 апреля в Штутгарте.

По словам Екатерины, дирижер требует арестовать собственность ее и ее мужа Дмитрия Пивоварова, уже 12 лет проживающего в Германии.

Кроме того, против украинских активистов выступают и так называемые российские либералы из Нюрнберга и их сторонники.

Одна из них тоже подала в суд на украинскую активистку, причем сразу два иска. Иски были поданы с участием того же адвоката, который представляет интересы дирижера. Правда, суд один из них признал необоснованным и отклонил.

Свои претензии Екатерине направил еще один "российский либерал", требующий больше не называть его "россиянином".

Украинцы решили также отстаивать свои права в суде.

"После публикаций в СМИ сам дирижер написал много публичных комментариев с оскорбительными заявлениями. Агрессивные заявления в адрес украинских активистов делала также его жена Алеся Шаповалова. Поэтому мы также подали два встречных иска. В первую очередь за его утверждение, что мы мошенники, а во-вторых, за его слова, что мы никогда не организовывали сбор средств для Украины и что Дмитрий якобы уклонист", – говорит Екатерина.

Хотят затаскать по судам

Сторонники Нетребко хотят затаскать украинцев по судам и обременить серьезными судебными расходами, чтобы заткнуть им рот. Поэтому активисты открыли сбор средств на судебные издержки.

Это вызвало очередную волну недовольства среди тех, кто поддерживает певицу.

"Дирижер утверждал, что якобы выиграл у нас суд и все сроки апелляции пропущены, дело закрыто и он победил. Письмо от неизвестного человека с такими же утверждениями получила и платформа, на которой мы объявили сбор средств. Так что наш счет закрыли. По телефону там признались, что опасаются судов. Мы вынуждены были открыть новый сбор на другой платформе. Правда, из-за паузы и банов наших аккаунтов в Facebook наш сбор остановился. Сейчас мы собрали 8000 из 10000 евро. Но из-за большого количества судов вынуждены поднять целевую сумму до 15000", – объясняет Екатерина.

Следует отметить, что против украинских активистов работают боты: на их публикации постоянно жалуются в Facebook и в результате их мало кто может увидеть. Это также, скорее всего, связано с работой сторонников Нетребко.

Украинцы планируют новые протесты

Однако, несмотря на суды и оскорбления оппонентов, украинцы продолжают организовывать митинги, проукраинские культурные мероприятия.

Екатерина и Дмитрий рассказывают, что недавно были проведены два концерта, включая большой благотворительный концерт группы ТНМК в Нюрнберге, митинг в поддержку пленных защитников Мариуполя. А в эту субботу, 23 марта, состоится митинг команды INFRA – "#NoNetrebko Salzburg". Там, в Зальцбурге, собирается выступить поклонница Путина.

В мае планируется протест против выступления Анны Нетребко на традиционном фестивале Maifestspiele в Висбадене.

"Тем, кто поддерживает Нетребко, не удастся парализовать работу нашей команды из-за судебных исков, не удастся сорвать будущие протесты украинцев. Борьба украинцев – это не только вопрос дальнейших выступлений в Европе путинских артистов-марионеток, это проблема выживания украинской культуры – будет ли она присутствовать за границей или будет снова задавлена кремлевской пропагандой", – говорят Екатерина и Дмитрий.

Наших артистов заманивают на одну сцену с россиянами

Кстати, на фестивале в Висбадене, в котором примет участие и Нетребко, также выступит украинский дирижер Оксана Лынив. В настоящее время она является музыкальным руководителем Муниципального театра Болоньи в Италии. Их театр приглашен на этот фестиваль с постановкой "Тоска".

Свою позицию в одном из интервью Лынив объяснила тем, что приглашен был весь театр. И она не собирается отменять свое выступление и давать больше простора российским артистам. Но Нетребко она осуждает.

По ее словам, Нетребко несет моральную ответственность за преступление своей страны. А директора театров отвечают за то, кого они приглашают.

Кстати, часто в последнее время руководители театров, где выступают пророссийские артисты, пытаются привлечь на одну сцену с ними украинских артистов. Таким образом подчеркивая российский нарратив о том, что культура вне политики.

Те, кто хочет помочь нашим украинским активистам в Германии, могут это сделать по ссылке https://www.gofundme.com/f/solidaritat-mit-kateryna-plaksiy.