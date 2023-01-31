Подбили на Херсонщине: в сети показали, как выглядит РСЗО ''Град'' морпехов Черноморского флота после ''бавовны''. Фото

Российские оккупанты в войне против Украины теряют не только личный состав, но и вооружения. Так, в сети появились фото выведенного из строя РСЗО БМ-21 "Град", принадлежавшей одному из подразделений морской пехоты Черноморского флота РФ, дислоцирующегося в Крыму.

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Система была подбита украинскими воинами на Херсонском направлении. Фото опубликованы в Telegram-канале "Досье Шпиона".

"Прости-прощай, подруга! Изрядно потрепанная "подруга" также известная как РСЗО БМ-21 "Град". Была в составе одного из подразделений морской пехоты Черноморского флота РФ. Получила ранения в августе 2022 на Херсонском направлении. Спасибо крымским друзьям за фото!" – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не пойдет ни на какие уступки в отношении территорий. В том числе невозможны никакие "компромиссы" по поводу оккупированного Россией украинского Крыма.

Украина четко артикулирует свою цель в войне с Россией: вытеснение российских оккупационных войск и восстановление территориальной целостности государства в общепризнанных границах 1991 года, включая захваченные РФ части Донецкой и Луганской областей, а также Крымский полуостров.