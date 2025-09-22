'Подкрепление россиянам не помогло': в ВСУ рассказали о ходе контрнаступательной операции вблизи Доброполья

Военные Вооруженных сил Украины разрушают логистику российских захватчиков вблизи Доброполья. Это приводит к тому, что оккупанты начали терять позиции на этом направлении.

Об этом 22 сентября в телеэфире сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов. Он ответил на вопрос о деталях контрнаступательной операции на Добропольском направлении.

Что сейчас происходит возле Доброполья

По словам Трегубова, россияне просачивались небольшими группами через первую линию украинской обороны, а уже за ней объединяли эти небольшие группы с большей, занимали посадки и пытались продвигаться вперед. После этого враг делал попытки укрепить то, что уже захвачено, и перебросить подкрепление.

"Где-то на этом этапе у них начало не получаться – благодаря эффективным контрмерам мы начали наносить по ним удары, от чего начала разрушаться их логистика, и они начали понемногу стали терять позиции. Это продолжается до сегодняшнего дня", – отметил спикер.

Он добавил, что россияне "перерастянули свои войска на линии фронта". Также они сейчас не имеют возможности в достаточном объеме обеспечивать снабжение.

Как рассказал военный, россияне пытались направить подкрепление, но эти действия оказались безрезультатными.

"Им фактически надо просовываться через "горлышко бутылки", что не очень для них удобно. Именно на этом они погорели: тот проход, который они себе оставили, оказался слишком узким. И при попытках или завести туда какую-то технику, или наладить снабжение, то к ним прилетает с обеих сторон", – сказал Трегубов.

ВСУ продолжают освобождать территории

Силы обороны Украины продолжают успешные контрнаступательные операции на Добропольском направлении. По словам командующего Александра Сырского, украинские подразделения активно продвигаются вперед, освобождая оккупированные территории и уничтожая противника.

За последние сутки контроль был восстановлен над 1,3 км² территории, а на 2,1 км² Покровского района Донецкой области проведен поиск и ликвидация вражеских сил. На отдельных участках штурмовые подразделения продвинулись от 200 метров до 2,5 км.

Как писал OBOZ.UA, ранее главком ВСУ сообщал, что продвижение наших войск в глубину обороны противника на Добропольском направлении составляет от трех до семи километров. По состоянию на 19 сентября украинские военные восстановили контроль в семи населенных пунктах, зачистили от ДРГ противника – девять.

