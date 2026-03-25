Поднял бокал: предатель Шпир, который сбежал из Ивано-Франковска в Россию, цинично отпраздновал убийство оккупантами отца с дочерью в родном городе. Фото

Пророссийский журналист-политолог Михаил Шпир, который сейчас сотрудничает с оккупационной администрацией Херсонщины, цинично прокомментировал российский вероломный удар по Ивано-Франковску. Во время обстрела города 24 марта, там погиб отец с дочерью.

Соответствующее сообщение он сделал в своих соцсетях. Там он показал бокал шампанского.

"Празднуем попадание по Ивано-Франковску", – написал Шпир.

Кто такой Михаил Шпир

На выборах в Верховную Раду Украины в 2019 году Шпир баллотировался в народные депутаты от ОПЗЖ. Несколько раз он выступал в качестве политического эксперта на каналах экс-нардепа Виктора Медведчука и кремлевского пула. В 2021 году Шпир выехал из Ивано-Франковска в Москву, где с тех пор жил и работал.

В марте 2021 года СБУ провела обушки в его квартире, где силовики нашли справку о постановке на воинский учет по месту жительства или месту пребывания на срок более трех месяцев в Тульской области России. Кроме того, в своих выступлениях и сообщениях он продвигал "идею неполноценности Украины, необходимости ее демонтажа", а также пропагандировал часть территории государства присоединить к РФ.

В частности он в свое время угрожал мэру города Руслану Марцинкиву, комментируя высказывание городского главы Ивано-Франковска относительно не обслуживать в городских заведениях тех, кто говорит по-русски.

"Русланчик, ты даже не представляешь, сколько интересных распоряжений скоро будет выдано конкретно по тебе. Но еще месяц можешь господствовать, наслаждайся", — писал Шпир в 2022 году.

В сентябре 2022 года оккупационная власть Херсонщины назначила его заместителем так называемого "министра цифрового развития и массовых коммуникаций". А в 2024 году СБУ сообщила Шпиру подозрение в госизмене.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 24 марта в результате российской атаки на Прикарпатье погибла выпускница гимназии Анеля Шкрумеляк и ее отец, Владимир, военнослужащий 50 полка Национальной гвардии Украины.

