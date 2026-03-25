Пришел в роддом навестить жену с младенцем: появились фото нацгвардейца и его дочери, которых РФ убила ударом по Ивано-Франковску

В сети опубликовали фото нацгвардейца и его дочери, которые погибли вследствие российского удара по Ивано-Франковску. Оккупанты оборвали жизнь людей атакой дроном-камикадзе.

Видео дня

Жертвами военного преступления стали Владимир Шкрумеляк и его дочь Анеля. Об этом в Facebook сообщила Ланчинская гимназия.

Трагедия в Ивано-Франковске

Вечером 24 марта в результате российской атаки на Прикарпатье погибла выпускница гимназии Шкрумеляк Анеля и ее отец нацгвардеец Владимир Шкрумеляк.

"Погибшие отец и дочь возвращались из родильного. Вместе они навещали маму и новорожденного ребенка. Владимир недавно в очередной раз стал отцом", – говорится в сообщении.

Владимир был военнослужащим 50 полка Национальной гвардии Украины. Мужчина присоединился к войску недавно, однако он уже успел зарекомендовать себя как надежный побратим.

Напомним, российская армия посреди дня вторника, 24 марта, массированно применила ударные дроны против Украины. Воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких регионах, а в небе фиксируют десятки целей, по предварительным данным, общее количество беспилотников в течение суток могло достигать около 150.

В ночь на враг нанес комбинированный удар по Запорожью. В результате обстрела погиб человек, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Во время атаки враг применил дроны-камикадзе и ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты атаковали и Полтавскую область. В результате вражеской атаки погибло два человека, многие получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!