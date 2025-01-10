Подняли руки вверх, чтобы выжить: украинские дроны взяли в плен оккупантов. Видео

Украинские воины на одном из направлений пополнили обменный фонд. Они взяли в плен двух российских оккупантов с помощью БпЛА.

Видео дня

Перед тем дроновады 28 отдельной механизированной бригады и 57 отдельного батальона ТрО изрядно погоняли захватчиков, истощив их и дав понять: дальнейшие попытки побега не имеют смысла.

"Дроны 28 ОМБр и 57 отдельного батальона ТРО взяли оккупантов в плен! Еще на рассвете эти двое пытались спрятаться, впрочем были обнаружены и попали под прицел "мавиков" и FPV. Прицельными сбросами и ударами камикадзе, пилоты разбили первое укрытие. Тогда же россияне начали перебегать в другое. Однако бесполезно – его тоже разбили дронами", – говорится в сообщении.

Все дальнейшие попытки оккупантов избежать неизбежного заканчивались одним и тем же: обнаружением и новыми "приветами".

"Операторы БПЛА постоянно их находили и "кошмарили", пока они не поняли свое положение и не задрали руки вверх. Тогда же наши экипажи стали сопровождать захватчиков к позициям пехотинцев. А чтобы те двое ничего не натворили, каждое движение контролировалось FPV и дронами из сбросами", – отметили в 28 ОМБр.

Со сцепленными за затылком руками пленные россияне под наблюдением беспилотников добрались до места, где их обезоружили украинские воины.

"Когда оккупантов наконец приняли, те высоко оценили профессионализм наших бойцов", – иронично отметили воины.

На видео оба пленных захватчика отдали должное профессиональности украинских дронщиков.

"Удивила работа вашей БпЛА... С самого рассвета нас обнаружили и не давали нам покоя, мы пытались спрятаться и так, и сяк, в траншеях – нас везде находили. Мы пытались перебегать – нас все равно находили. Все время над нами висели "птички". БпЛА у вас работают отлично. Поэтому мы решили сдаться, потому что поняли: нету смысла прятаться. Не убежишь, от "птичек" не убежишь вообще никуда", – признались россияне.

Напомним, на днях стало известно о поразительном случае, когда двое украинских десантников взяли в плен 14 оккупантов.

Перед атакой по позиции противника отработали пилоты ударных дронов.

Мощный налет заставил российских солдат прятаться в блиндаже. Когда два украинских штурмовика подошли максимально близко и бросили гранаты ко входу в блиндаж, захватчики, лишенные возможности сопротивляться, предпочли сдаться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!