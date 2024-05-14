Поднялся дым: пограничники показали отработку по позициям и укрытиям оккупантов возле Приволья на Луганщине. Видео

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских захватчиков на востоке нашей страны. Бойцы ГПСУ показали эффективную отработку по вражеским позициям в Луганской области.

Враг был уничтожен минометным огнем. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Ликвидировать россиян удалось благодаря совместной работе аэроразведки и минометного расчета пограничной бригады "Месть".

Разведчики установили позиции и укрытия путинских захватчиков, а минометчики, в свою очередь, нанесли огневое поражение по врагу. Оккупанты были ликвидированы вблизи населенного пункта Приволье в Луганской области.

"Совместная работа аэроразведки и минометчиков пограничной бригады "Месть" по позициям и укрытиям оккупантов неподалеку от Приволья на Луганщине", – сообщили в ГПСУ.

Напомним, воины Вооруженных сил Украины нанесли российским оккупантам потери под Красногоровкой Донецкой области, за которую продолжаются ожесточенные бои. На окраинах города им удалось поразить так называемый танк-сарай, обшитый пластинами для защиты.

Ранее сообщалось, что украинские защитники разбили колонну российских оккупационных войск, которая пыталась совершить прорыв на Харьковщине. В результате три единицы техники были уничтожены безвозвратно и еще четыре – поражены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!