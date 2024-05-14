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Поднялся дым: пограничники показали отработку по позициям и укрытиям оккупантов возле Приволья на Луганщине. Видео

Алексей Лютиков
War
1 минута
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Поднялся дым: пограничники показали отработку по позициям и укрытиям оккупантов возле Приволья на Луганщине. Видео

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских захватчиков на востоке нашей страны. Бойцы ГПСУ показали эффективную отработку по вражеским позициям в Луганской области.

Враг был уничтожен минометным огнем. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Ликвидировать россиян удалось благодаря совместной работе аэроразведки и минометного расчета пограничной бригады "Месть".

Разведчики установили позиции и укрытия путинских захватчиков, а минометчики, в свою очередь, нанесли огневое поражение по врагу. Оккупанты были ликвидированы вблизи населенного пункта Приволье в Луганской области.

"Совместная работа аэроразведки и минометчиков пограничной бригады "Месть" по позициям и укрытиям оккупантов неподалеку от Приволья на Луганщине", – сообщили в ГПСУ.

Поднялся дым: пограничники показали отработку по позициям и укрытиям оккупантов возле Приволья на Луганщине. Видео

Напомним, воины Вооруженных сил Украины нанесли российским оккупантам потери под Красногоровкой Донецкой области, за которую продолжаются ожесточенные бои. На окраинах города им удалось поразить так называемый танк-сарай, обшитый пластинами для защиты.

Ранее сообщалось, что украинские защитники разбили колонну российских оккупационных войск, которая пыталась совершить прорыв на Харьковщине. В результате три единицы техники были уничтожены безвозвратно и еще четыре – поражены.

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