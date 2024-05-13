3-я штурмовая бригада разбила колонну оккупантов, которая пыталась совершить прорыв на Харьковщине. Видео

Украинские защитники разбили колонну российских оккупационных войск, которая пыталась совершить прорыв на Харьковщине. В результате три единицы техники – были уничтожены безвозвратно и еще четыре – поражены.

Кадры точной работы показали в Третьей штурмовой бригаде. "Разбита колонна техники и пехота оккупантов, которые пытались совершить прорыв на Харьковщине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что силы подразделений Третьей штурмовой бригады, 66-й ОМБр и 77-й бригады ДШВ успешно ликвидировали танки и боевые машины пехоты врага. Оккупантов доконали с помощью ударных дронов и артиллерии.

В результате три единицы техники были уничтожены безвозвратно, а еще четыре повреждены. Оккупанты разбежались посадками, но часть вражеского личного состава была найдена и зачищена.

"Все штурмовое подразделение врага было разбито, а цели противника по прорыву на участке фронта – не достигнуты. Работа выполнена бойцами Батальона беспилотных систем, пилотами 1-го мехбата, арты 2-го САДн и разведподразделения БУАР Третьей штурмовой!" – подчеркнули защитники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты продолжают атаковать на севере Харьковской области. Украинские защитники отбивают абсолютно все атаки врага, однако в Харьковской области есть расширение серой зоны, ведь захватчики целенаправленно растягивают оборону ВСУ.

– На фоне нового наступления оккупантов заместителя начальника Генштаба ВСУ Михаила Драпатого назначили командующим ОТУВ "Харьков". Он заменит в должности Юрия Галушкина.

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