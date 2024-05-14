РЭБ не спас: ВСУ под Красногоровкой поразили российский танк-сарай. Фото

Воины Вооруженных сил Украины нанесли российским оккупантам потери под Красногоровкой в Донецкой области, за которую продолжаются ожесточенные бои. На окраинах города им удалось поразить так называемый танк-сарай, обшитый пластинами для защиты.

Наши защитники смогли не только остановить вражескую машину, но существенно повредить ее. Об этом в своем Telegram-канале рассказал волонтер и блоггер Сергей Стерненко.

"Окраины Красногоровки. Вооруженные силы смогли остановить и существенно повредить российский танк-сарай с РЭБами", – написал он.

Средства РЭБ, судя по опубликованным кадрам, россиянам в этот раз не помогли.

Ранее мы писали о том, что на Бахмутском направлении российские оккупанты чаще стали использовать так называемые танки-сараи. Такая конструкция действительно позволяет говорить об усиленной защите от FPV-дронов, которые для эффективного использования нуждаются в точном попадании в уязвимые зоны машины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские оккупационные войска прорвались на территорию огнеупорного завода в городе Красногоровка Донецкой области. Там врага заблокировали Силы обороны Украины.

– Вскоре стало известно, что эта группа россиян в Красногоровке находится в сложном положении. Силы обороны Украины отрезали все логистические пути.

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