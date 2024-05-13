Остались без БК и поддержки: в ВСУ рассказали о судьбе оккупантов, которых заблокировали в Красногоровке

Группа российских оккупантов, которая прорвалась через восточные окраины Красногоровки на Донетчине и оказалась заблокирована на руинах Красногоровского огнеупорного завода, находится в сложном положении. Силы обороны Украины отрезали им все логистические пути.

Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона в воскресенье, 12 мая. По его словам, россияне остались без боекомплекта и всяческой поддержки.

"Враг практически лишен снабжения как боекомплекта, так и поддержки бронетехники. Наши защитники отрезали им все логистические пути и взяли под контроль и дорогу, и подходы к тому заводу. Также защитники сдерживают продвижение врага вглубь города", – сказал Волошин.

По словам военного, ситуацию в Красногоровке полностью контролируют защитники Украины. Оборону там держат бойцы 59 ОМБр – ситуация вокруг города также под их контролем.

"Враг не оставлял попыток штурмовать город небольшими штурмовыми группами, время от времени он пытается все же штурмовать восточные окраины города на бронетехнике. Наши защитники огнем артиллерии и минометов уничтожают все попытки и попытки врага зайти именно в город", – рассказал он.

Напомним, что 8 мая стало известно, что группа российских оккупационных войск прорвалась на территорию огнеупорного завода в Красногоровке. Там врага заблокировали Силы обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады удалось стабилизировать ситуацию в районе села Терны Донецкой области (Лиманское направление). Защитники нанесли большие потери личному составу ВС РФ и заставили врага отступить.

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