ВСУ заблокировали окупантов в Красногоровке на Донбассе – ОСГВ 'Хортица'

Российские оккупационные войска прорвались на территорию огнеупорного завода в Красногоровке Донецкой области. Там врага заблокировали Силы обороны Украины.

Об этом в эфире Армия TV 8 мая рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин. Он отметил, что оккупанты зашли в город малыми штурмовыми группами.

"Враг засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в том числе 59 бригады, враг был блокирован и он пока находится там", – сказал Волошин.

Группы армии противника отрезаны от поставок боекомплекта, добавил он.

Тем временем наши Силы обороны полностью держат под огневым контролем и Красногоровку, и окрестности населенного пункта. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили около 30 оккупантов на подходах к городу.

Волошин также рассказал, что враг проводит штурмы вблизи Нетайлово и пытается штурмовать восточную часть Первомайского. "Возле Невельского они также заходят малыми группами, контратакуют, наши воины их отбивают", – добавил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области на Покровском и Кураховском направлениях идут ожесточенные бои между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Враг перебросил на эти участки фронта четыре дополнительных бригады.

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