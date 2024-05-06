'Идут ожесточенные бои': в ВСУ рассказали о ситуации на Покровском и Кураховском направлениях

В Донецкой области на Покровском и Кураховском направлениях идут ожесточенные бои между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Враг перебросил на эти участки фронта четыре дополнительных бригады.

Об этом в понедельник, 6 мая, в эфире телемарафона "Єдині новини" сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. По его словам, противнику удалось добиться определенных тактических успехов, однако он не получил оперативного преимущества.

Основные ударные силы врага сейчас пытаются прорвать оборону наших войск, развить успех и выйти к большим населенным пунктам – Курахово и Покровску. На этих двух направлениях РФ задействовала немалое количество подразделений, страна-агрессор изначально имеет численное преимущество как в людях, так и в вооружении и военной технике.

"Оккупанты ежедневно атакуют позиции наших войск на тех направлениях. Ну и сейчас враг пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово", – говорит Волошин.

Он сообщил, что украинская сторона предпринимает меры по усилению обороны на этих направлениях.

"Была замена подразделений, которые понесли потери, осуществляется перемещение бригад, восстановивших свою боеспособность. То есть мы тоже, не ожидая действий врага, действуем на опережение", – пояснил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Александр Сырский посетил направления фронта, где российские оккупационные войска сконцентрировали свои основные силы для будущего наступления. Он заявил о сложной ситуации на фронте и сообщил, что враг пытается выйти к Курахово и Покровску.

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