'Подойдут даже старенькие С-300': Зеленский поручил украинским дипломатам искать ПВО по всему миру

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам сосредоточиться на поиске среди стран-партнеров большего количества оружия для наших Сил обороны. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны, необходимых для защиты неба от российских атак.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал, выступая 2 августа на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что Украине нужны любые эффективные системы ПВО, даже старые зенитные ракетные комплексы С-300.

"Украина должна быть защищена от российского террора. Это действительно очень сложная задача. Но присоединение каждого нового государства к созданным нами оборонным коалициям упрощает выполнение этой фундаментальной задачи. Коалиция "Петриотов" и "Насамсов", "Самп-Ти" и "Айрисов" – каждой системы, которая эффективна и должна стать доступной…Даже С-300…Сегодня война, сегодня все важно", – подчеркнул президент.

Также необходимо продолжать работу с партнерами, особенно с США, по предоставлению Украине дальнобойного оружия. "Должен наступить тот день, когда так же привычно для всех нас, для наших воинов, как "Джавелины" или "Хаймарсы", так же заработают и ATACMS", – сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас Украина уже получает больше разных видов вооружения, чем кто-либо мог представить в начале полномасштабного вторжения РФ. Однако это все еще меньше оружия, чем нам нужно для превосходства над российскими оккупантами.

Также в своем вечернем видеообращении Зеленский рассказал о ночной атаке на Украину, для которой РФ использовала 37 дронов-камикадзе "Шахед". Защитники нашего неба смогли сбить часть БПЛА, однако были и попадания.

Именно поэтому наша страна ведет переговоры с партнерами, чтобы у Украины было больше систем ПВО для защиты от российских обстрелов. "Делаем максимум с партнерами, чтобы увеличить поставки систем противовоздушной обороны", – сказал гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска в ночь на 2 августа для обстрела Украины использовали дроны-камикадзе Shahed, запущенные с трех точек. Обычно оккупанты используют только одну-две.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!