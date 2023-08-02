Летели сразу с трех направлений: в Воздушных силах рассказали об особенностях ночной атаки дронов

Российские войска в ночь на 2 августа для обстрела Украины использовали дроны-камикадзе Shahed, запущенные из трех точек. Обычно оккупанты используют только одну-две.

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В этот раз точками пуска выступили район Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ), Курская область и полигон "Чауда", который находится на одноименном мысе в оккупированном Крыму. Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат, выступая в эфире телемарафона.

Представитель ВСУ сказал, что это было особенностью последней дроновой атаки по стране.

Ранее чаще всего враг запускал дроны-камикадзе из Приморско-Ахтарска и аэродрома "Сеща" в Брянской области России.

"Как мы уже сообщали, 23 дрона были уничтожены. Большинство из них в Киевской и Одесской областях. Но ПВО нужно больше. К сожалению, дроны поражают наши объекты", – отметил военный.

Целью противника на этом этапе является наша портовая инфраструктура. "Наше зерно, наше продовольствие, которое мы поставляем в страны Африки и другие, чтобы минимизировать продовольственный кризис в мире. Вот враг сейчас такую цель себе выбрал и, к сожалению, частично достигает успехов. Но наши защитники пытаются сделать все для того, чтобы уничтожить как можно больше БПЛА", – подчеркнул Игнат.

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 2 июля защитники Украины заявили, что ночью сбили 23 вражеских дрона типа Shahed. Общее количество БПЛА, которые запустили ВС РФ, не называлось.

– Зафиксированы удары по портовой инфраструктуре Одесской области. Разрушения, вызванные осколками, зафиксированы в Киеве.

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