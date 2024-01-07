Подорвался на мине: в Украине самоликвидировался полковник ВДВ РФ

В Украине справедливое наказание за неспровоцированную агрессивную захватническую войну нашел полковник вражеской армии Арман Оспанов. Ликвидированный оккупант являлся начальником бронетанковой службы воздушно-десантных войск России.

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Смерть этого путинского наемника блогер Necro Mancer подтвердил 7 января. На своей странице в Twitter он поделился фото Оспанова, а также скриншотами российских соцсетей.

51-летний Оспанов Арман Толегенович (1972 г.р.) самоликвидировался на мине 6 января.

"Поехал на фронт, нашел себе мину и на ней подорвался. Видать, сильно перед кремлевским фюрером задолжал. Мог ведь где-то в Астане водку пить", – с иронией прокомментировал Necro Mancer.

Известно, что в 2023 году оккупант Оспанов получил медальку за участие в преступной войне против Украины.

Как писал OBOZ.UA, в российском Белгороде во время атаки украинских БПЛА 30 декабря был ликвидирован офицер Следственного комитета РФ. Речь идет о старшем лейтенанте Михаиле Конопицине. Гибель 27-летнего оккупанта подтвердили в ГУР МО.

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