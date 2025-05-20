Подписал контракт через день после совершеннолетия: завербованный Россией 'юнармеец' из Донецка был ликвидирован в первую же неделю на фронте. Фото

Массированная идеологически-пропагандистская обработка молодежи на временно оккупированных территориях Украины уже приносит россиянам свои плоды. Стало известно о первом подтвержденном случае смерти подростка из Донецка на передовой.

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В путинской "Юнармии" парню настолько задурили голову, что на следующий день после достижения совершеннолетия он подписал контракт с армией РФ, а уже через неделю вернулся к родителям в цинковом гробу. Об этом рассказал глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Первый подтвержденный задокументированный случай смерти подростка, мобилизовавшегося из-за воспитания "Юнармией". Олегу промыли мозги в "Юнармии" настолько, что он подписал контракт буквально в день совершеннолетия. Через неделю – "200". Минус еще одна жизнь во имя вымышленной истории, портрета Путина и пластиковой медальки", – написал Андрющенко.

Как пишут российские пропагандисты, речь идет о 18-летнем Олеге Зотове из Донецка. Парень, который на момент оккупации его родного города россиянами в 2014 году едва пошел в школу, оккупанты приписали мечты чуть ли не с пеленок о "военной службе и защите от необандеровской угрозы" – о которой до прихода захватчиков в Донецке никто и не подозревал.

Усилия, направленные Россией на сращивание из украинских детей янычар, которые будут воевать против своей страны и народа, в случае с Олегом не прошли даром. На следующий день после достижения совершеннолетия он подписал контракт с оккупационной армией – и в лучших традициях РФ был брошен в очередной мясной штурм.

Уже через неделю родители Олега получили "похоронку" на сына. Утешиться им оккупанты предлагают тем, что погиб их сын, захватывая по прихоти Москвы украинскую землю "ради мира и безопасности". При этом сами авторы некролога вряд ли осознают, насколько циничным является их изложение ультракороткой биографии парня, которого ментально искалечила, а затем и физически лишила жизни Россия: "родился, повзрослел, отдал свою жизнь" за имперские амбиции россиян и желание Путина оккупировать как можно больше чужой земли.

В то же время Андрющенко подчеркнул: в руки к путинским мясникам родители Олега, скорее всего, отдали своего сына по собственной воле.

"Вопрос здесь не только к пропаганде. Самое страшное – это родители, которые добровольно сдают собственных детей в эту идеологическую мясорубку... Эта история впервые точно демонстрирует всю цепь последовательности и дает яркий ответ на вопрос, почему "Юнармия" – это прямой путь в могилу за вымышленные идеалы тирана", – резюмировал глава Центра изучения оккупации.

Напомним, накануне ВСУ отминусовали еще 1030 захватчиков, танк и почти 60 артсистем армии РФ за сутки.

Также украинские воины обезвредили пять боевых бронированных машин, одну реактивную систему залпового огня, 118 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 105 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и две тяжелые огнеметные системы оккупантов.

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