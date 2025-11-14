Подписал контракт в колонии: на войне против Украины ликвидирован экс-мэр российского Горнозаводска

На войне в Украине ликвидирован очередной проворовавшийся российский чиновник. Бывший мэр Горнозаводска, что в Пермском крае, подписал контракт с минобороны РФ, чтобы выбраться из тюрьмы.

Попытка обвести судьбу вокруг пальца завершилась для Александра Афанасьева плачевно: он пополнил список российских потерь. О ликвидации экс-чиновника-оккупанта сообщили российские СМИ – его останки привезли в РФ.

Что известно

О гибели бывшего главы пермского Горнозаводска Александра Афанасьева сообщило издание "Горнозаводск-Новости". Он дважды возглавлял муниципалитет – и дважды фигурировал в уголовных делах.

Впервые чиновник возглавил администрацию в 2011 году, но в 2016-м покинул должность после возбуждения уголовного дела. По версии следствия, он подписал фиктивные акты при ремонте городского дома культуры, из-за чего из бюджета были выплачены 11,3 миллиона рублей за несуществующие работы. Позже обвинение в превышении должностных полномочий переквалифицировали на халатность, и Афанасьева освободили по амнистии.

В 2018 году он вновь стал мэром, а в 2021 году подал в отставку – из-за очередного уголовного преследования: чиновник незаконно передал доли в муниципальном предприятии "Горнозаводский комбинат благоустройства" его руководству, после этого в организации были установлены завышенные оклады и премии.

Правда, в этот раз номер с отставкой не сработал – и Афанасьев в конце концов оказался в колонии.

Коротать годы в заключении экс-мэру – рецидивисту очень не хотелось, поэтому в декабре 2024-го он подписал контракт с МО РФ и прямо из колонии отправился воевать в Украину.

Весной текущего года Афанасьева объявили пропавшим без вести. А недавно подтвердили его ликвидацию.

В неоднократно обворованном экс-мэром городе готовят пышное прощание с "героем СВО".

"Прощание с Александром Николаевичем состоится в эту пятницу [14 ноября] и начнется в 18:00. Такое время выбрано в связи с тем, что гроб с телом погибшего должны доставить в Горнозаводск из Перми. Если это произойдет раньше, то гражданская панихида начнется раньше. Гроб с телом Афанасьева будет стоять в ДК два дня, 14 и 15 ноября", — объяснил агентству заместитель директора Дома культуры имени Л. И. Бэра города Горнозаводска Александр Лялин.

Именно на этом ДК в свое время Афанасьев схлопотал первое уголовное дело.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно о ликвидации "полковника ДНР", который был комендантом в Енакиево. Он родился в одном из регионов запада Украины, но предал свою страну и народ еще в 2014-м.