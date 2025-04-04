Подразделения ССО получили от Порошенко новую партию важной техники

Четыре подразделения Сил специальных операций получили новую необходимую для фронта партию техники, среди которой усовершенствованный мобильный шиномонтаж, стирально-душевой комплекс и даже мобильная стоматология.

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О передаче помощи рассказал лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Воины ССО очень скромны, поэтому редко признаются в своих "проделках" в тылу врага или "на нуле". Но враг точно ощущает их работу на себе. За последние годы для друзей из ССО мы стали поддержкой в этих "проделках" и встречаемся с ними на постоянной основе", – рассказал Порошенко в соцсетях.

Четыре подразделения ССО получили усовершенствованный мобильный шиномонтаж, стирально-душевой комплекс, мобильную стоматологию, а также средства электроники, 10 зарядных станций и 252 шины для грузовиков КРАЗ, УРАЛ и HMMWV.

"Поездки к военным иногда превращаются в настоящие семейные встречи. Сегодня один из бойцов пришел на передачу вместе с сыном Ромой, который показал мне свой игрушечный экскаватор. Намек мы поняли и сделаем все, чтобы достать уже настоящий для его отца", – рассказал пятый президент.

Мобильная стоматология оснащена необходимыми инструментами для полноценного лечения военных в полевых условиях. Здесь есть и генератор для автономного питания, и горячая вода, стерилизатор и рентген-аппарат.

"Несмотря на незаконные ограничения, аресты счетов и политическое давление, наша команда продолжит помогать фронту. Более 100 миллионов гривен мы направляем в поддержку Вооруженных сил Украины ежемесячно. Потому что укрепление армии – наш приоритет", – подчеркнул Порошенко.