'Подробно анализируем': Наев рассказал, есть ли угроза наступления оккупантов на севере Украины

На данный момент угрозы наземных наступательных действий российских войск с территории Беларуси, а также приграничных российских Курской и Брянской областей нет. В Беларуси российская группировка насчитывает до 2500 человек, в Брянской и Курской областях – до 17 тысяч солдат.

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Украинское командование внимательно отслеживает действия врага на северных границах нашего государства и готово реагировать на любые сценарии. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам Наева, на территории Беларуси в настоящее время находится российская авиационная группировка, а также наземные войска РФ численностью до 2500 человек.

"На территории Республики Беларусь продолжает находиться авиационная группировка и группировка наземных сил Российской Федерации. Но мы подробно анализируем каждый воздушный удар и принимаем меры по недопущению успешных действий вражеских сил", – отметил командующий ОС ВСУ.

Несколько больший контингент Россия удерживает на северных рубежах нашего государства на своей территории. В приграничных с Украиной Курской и Брянской областей РФ в настоящее время сконцентрировано до 17 тысяч российских солдат.

Войска РФ продолжают наносить ракетные и бомбовые удары по приграничным населенным пунктам на севере Украины. В ответ Силы обороны Украины наращивают эффективность ПВО.

В то же время, заверил Наев, угрозы наземного вторжения войск РФ с севера на данный момент нет.

"По состоянию на сегодняшний день угрозы наземных наступательных действий как с территории Беларуси, так и с территории Курской и Брянской областей нет. Но это не значит, что мы будем сидеть, сложа руки. Мы ежедневно работаем для укрепления нашей обороны и делаем все, чтобы быть готовыми к адекватному реагированию", – подчеркнул командующий ОС ВСУ.

Напомним, ранее в ГНСУ сообщили, сколько российских военных осталось в Беларуси. По оценкам украинских пограничников, российский контингент уменьшился, по меньшей мере, втрое. Если несколько месяцев назад на украинских границах враг удерживал около 10-11 тысяч, сейчас там осталось около 2800 военнослужащих РФ.