Подрывает эффективность: разведка Британии указала на большую проблему российской армии

Масштабная коррупция в армии страны-агрессора РФ существенно подрывает эффективность российских войск. Шансов на снижение уровня взяточничества среди оккупантов практически нет.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, опубликованной 2 февраля. В ведомстве обратили внимание на статью независимой российской газеты "Верстка", которая вышла в свет 30 января и была посвящена коррупции в армии РФ.

Материал был обнародован после рассмотрения более тысячи дел о взяточничестве российских военных, отметили в британской разведке.

Расследование выявило коррупционные схемы и систему взяток, используемых российскими военнослужащими и их командирами.

Взятки давали или требовали за различные "услуги", такие как: отпуск, справка о физической подготовке, воинское звание, водительские права, а также уклонение от дисциплинарных взысканий в отношении солдат за использование смартфонов или за пьянство.

После февраля 2022 года набор "услуг" был расширен за счет справок о ранении, наград за участие в "специальной военной операции" и за уклонение от отправки на боевое задание.

Такая деятельность может быть очень прибыльной для коррупционеров. "Верстка" опубликовала текущие расценки на эти "услуги": от 40 тыс. рублей (около 16 тыс. грн) во избежание отправки на передовую до 1 млн рублей (около 412 тыс. грн) за справку о травме.

В британской разведке констатировали, что коррупция уже давно является проблемой в вооруженных силах РФ.

Также там напомнили, что журналист Дмитрий Холодов, который расследовал коррупцию в армии в 1990-х годах, был убит в Москве из-за взрыва бомбы в его портфеле в октябре 1994 года.

"Вполне вероятно, что коррупция существенно подрывает эффективность российской армии. Существует лишь отдаленный шанс, что будет достигнут значительный прогресс в снижении уровня коррупции", – считают в разведке Британии.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным в Transparency International Ukraine, Украина продемонстрировала один из лучших в мире результатов борьбы с коррупцией в 2023 году. Это позволило ейподняться на 14 ступенек – со 116 на 104 место из 180.

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