'Подрывают возможности': в ISW оценили последствия ударов дронов по российским НПЗ

Недавние атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы могли серьезно подорвать их мощности. В частности эти удары могли вывести из строя до 11% общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны. Эксперты предполагают, что в дальнейшем уменьшение экспорта нефти из России может оказать значительное влияние на возможности страны обеспечить рекордные расходы на оборону.

Торбьорн Торнквист, главный исполнительный директор транснациональной компании Guvnor, занимающейся торговлей энергетическими товарами, 18 марта заявил, что украинские атаки привели к выходу из строя нефтеперерабатывающей мощности в России на 600 000 баррелей в день. В то же время американское транснациональное финансовое учреждение JPMorgan Chase and Co. оценила это число в 900 тысяч баррелей в день.

Снижение нефтеперерабатывающих мощностей России, вероятно, повлекло за собой резкий рост цен на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарной бирже, а также незначительное повышение стоимости внутреннего топлива в России.

ISW пока не получал уведомления об уменьшении российского экспорта сырой нефти и нефтепродуктов после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в России в последние недели.

Кремль надеялся на доходы от нефти для обеспечения федеральных бюджетов, особенно в контексте роста расходов на войну в Украине в 2023 году. Однако существенные ограничения российского экспорта нефти могут оказать серьезное влияние на способность России сбалансировать рекордный уровень расходов на оборону в 2024 году с ее социальными обязательствами.

Атаки украинских беспилотников на объекты в России также могут увеличить давление на существующие российские средства противовоздушной обороны. Согласно сведениям, директор департамента развития газовой промышленности Минэнергоугля РФ Артем Верхов 19 марта сообщил, что Минэнергоуголь РФ работает с Росгвардией над предложениями по размещению ЗРК "Панцирь-С1" на стратегических энергетических объектах России.

В то же время представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что Россия уже развернула ЗРК "Панцирь" на энергетических объектах, и и что объявления о запланированном развертывании имели целью успокоить российскую общественность.

В целом, возможность Украины осуществлять удары на российскую военную инфраструктуру, создавать угрозу для российских нефтеперерабатывающих заводов и экспорта, а также повышать давление на российские средства противовоздушной обороны свидетельствует о том, что Украина может применять асимметричные меры, используя ограниченное количество собственных беспилотников, преимущественно отечественного производства.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года на территории России было атаковано по меньшей мере девять крупных нефтеперерабатывающих заводов. Удары были нанесены с помощью БПЛА, и они означают, что Украина начала новый этап в войне, которую против нее уже два года ведет агрессор.

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как атаки дронов на российские НПЗ заставили РФ ввести запрет на экспорт бензина, Москва пытается нарастить продажу за границу сырой нефти. Однако вскоре экспорт нефти из РФ также может упасть вместе с объемами ее добычи, поскольку сырье просто негде будет хранить.

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