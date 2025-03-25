Подрывы Крымского моста, поражение кораблей РФ и не только: уникальные спецоперации СБУ, отмечающей 33-ю годовщину со дня создания

Ежегодно 25 марта Служба безопасности Украины отмечает годовщину создания, в 2025-м ей исполняется уже 33 года. В ходе полномасштабного вторжения РФ Служба стала важной частью Сил обороны Украины и реализовала значительное количество впечатляющих операций.

Видео дня

Спецназовцы уничтожают врага на поле боя и наносят удары по военному потенциалу России в глубоком тылу государства-агрессора, а также разоблачают предателей и российских агентов в украинском тылу. OBOZ.UA напоминает о самых ярких достижениях СБУ, приближающих победу нашего государства.

В 33-ю годовщину создания Службы безопасности Украины с заявлением выступил ее глава Василий Малюк.

"Сегодня перечень задач Службы безопасности очень широк: от уничтожения военного потенциала РФ до противодействия терроризму на улицах украинских городов и сел. Мы крепко держим каждый участок фронта вместе с побратимами из Сил обороны, потому что за нами – жизнь и безопасность граждан", – отметил он.

Малюк подчеркнул, что ныне бойцы СБУ в совершенстве овладели беспилотными технологиями, что уже очень хорошо почувствовали на себе оккупанты.

"Своими дронами мы поражаем военные корабли РФ в Черном море, превращаем танки противника в металлолом, устраиваем "землетрясения" на складах оружия и сбиваем боевые вертолеты. Наш приоритет – уничтожить как можно больше врагов и освободить свою землю. Украинцы делали это уже много раз: только меняли казацкие сабли на современное оружие и FPV-дроны. Есть хорошая генетическая память, умноженная на жажду свободы и ненависть к российским палачам. А еще – желание отомстить за погибших побратимов и сделать пожизненную прививку "от московитов" для потомков. Мы будем и дальше бороться за свое государство! Сохраняя единство и стойкость, украинцы способны изменить ход истории ради будущего нашей страны", – подчеркнул глава СБУ.

По данным Службы, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и до середины марта на поле боя воины СБУ поразили:

более 1700 российских танков,

более 3 тыс. ББМ,

почти 250 средств ПВО,

более 550 средств РЭБ и сотни единиц другой техники.

Кроме того, Служба провела значительное количество спецопераций, которые войдут в учебники по военному искусству, изменили ход войны и шокировали врага. Среди них:

два подрыва Крымского моста: в октябре 2022 года с помощью грузовика со взрывчаткой, в июле 2023 года – надводными дронами Sea Вaby;

поражение 11 военных кораблей РФ в Черном море за счет надводных дронов и удержание контроля над акваторией для обеспечения зернового коридора;

регулярные удары по российскому ВПК в глубоком тылу РФ. Россия теряет миллиарды долларов от дальнобойных дронов СБУ, способных преодолеть расстояние в 1,5 тыс. км. СБУ устраивает "бавовну" на военных аэродромах, складах оружия, нефтебазах и заводах, производящих дроны и КАБ;

в составе СБУ работают эффективные "антидроновые" расчеты, которые уничтожают на передовой вражеские БПЛА типа "Суперкам", "Орлан", "Зал", "Ланцет" и их экипажи;

спецназовцы СБУ установили рекорд одномоментного взятия в плен, когда за 1 штурм захватили более 100 военнослужащих РФ на Курщине, что позволило пополнить обменный фонд.

В условиях полномасштабной войны СБУ генерирует новые военные и технологические решения. Специалисты Службы, в частности, создали уникальные надводные дроны Sea Вaby и "Мамай", дальнобойные дроны, снайперское оружие. В пресс-службе СБУ отмечают, что мировой рекорд по дальности снайперского выстрела – 3800 м – был установлен из винтовки "Властелин горизонта", созданной специалистами Службы.

Кроме того, сотрудники контрразведки СБУ противодействуют врагу внутри страны. Они обезвреживают террористов и диверсантов, задерживают, как отметили в Службе, 100% завербованных россиянами поджигателей и подрывников.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине разоблачены уже 102 российские агентурные сети.

Также за этот период СБУ обеспечивает привлечение предателей и вражеских агентов к ответственности и открыла:

⁠более 3,5 тыс. уголовных производств относительно государственной измены (840 человек уже осуждены);

свыше ⁠8,7 тыс. уголовных производств по фактам коллаборационной деятельности и пособничества государству-агрессору (осуждено 1 586 человек);

⁠более 600 производств по передаче врагу данных об ВСУ или корректировке обстрелов (осужден 181 человек).

Доблесть спецназовцев признана государством: с начала полномасштабного вторжения России сотрудники СБУ получили более 1,5 тысячи государственных наград. Самым высоким званием Героя Украины отмечены 20 бойцов СБУ (из которых 10 посмертно).

В то же время, по данным источников OBOZ.UA, отдельным направлением деятельности СБУ было и остается обеспечение необратимости наказания для военных преступников из РФ и предателей, номинально считавшихся украинцами. Среди тех, кого, как отмечают источники, не без участия украинской спецслужбы настигла "карма" и кто получил билет на "концерт Кобзона":

российский генерал, начальник войск радиационной и химзащиты РФ Игорь Кириллов;

руководитель штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ Валерий Транковский, отдававший приказы на пуски крылатых ракет;

экс-нардеп-предатель Илья Кива;

боевик и пропагандист Владлен Татарский.

И этот список далеко не исчерпывающий.

Напомним, накануне, 24 марта, в СБУ обратились к украинцам с очередным призывом не дать завербовать их детей российским спецслужбам. Спецназовцы отметили, что враг начал целенаправленную охоту на несовершеннолетних в соцсетях, и СБУ ежедневно противодействует попыткам использовать их как инструмент для терактов. Россияне обещают подросткам "легкие деньги за несложную работу". К примеру, просят забрать пакет в одном месте и отнести в другое, а затем взрывают взрывчатку вместе с "курьером". Случаи гибели или увечий несовершеннолетних, которые согласились на предложения ФСБ, фиксируются в разных регионах нашего государства. Поэтому в Службе рассказали родителям, как защитить детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!