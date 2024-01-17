Подступы к Авдеевке усеяны ликвидированными оккупантами: в ССО показали, как уничтожают врага. Видео

На Авдеевском направлении российские штурмовые группы продолжают "стачиваться" об украинскую оборону в самоубийственных атаках на город. Подступы к Авдеевке буквально усеяны трупами оккупантов.

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Уничтожают украинские воины захватчиков и днем, и ночью. Ночное видео ликвидации штурмовой группы россиян в исполнении операторов 8-го отдельного полка ССО показали в Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

В ССО подчеркнули, что спецназовцы плечом к плечу с побратимами из других родов и видов войск Сил обороны продолжают уничтожать захватчиков, непрерывно пытающихся оцепить Авдеевку.

"Подступы к Авдеевке сегодня – это изуродованная воронками земля, усеянная трупами противника, и ежедневные попытки оккупационных войск окружить город. Операторы 8-го отдельного полка ССО уничтожили вражескую группу, выдвинувшуюся ночью для штурма позиций Сил обороны Украины на Авдеевском направлении", – отметили в Силах спецопераций.

Подход группы вражеских штурмовиков воины заметили заблаговременно, так что у минометчиков, ликвидировавших захватчиков, было время на подготовку.

"Во время ведения наблюдения в своей зоне ответственности мы заметили группу противника в составе семи военнослужащих, двигавшуюся посадкой. По врагу был открыт огонь из миномета. В результате огневого поражения группа полностью уничтожена", – цитируют в ССО рассказ операторов, участвовавших в уничтожении вражеских штурмовиков.

Напомним, накануне, 16 января, на линии фронта Силы обороны уничтожили еще 730 оккупантов, 13 танков и 14 ББМ врага. В общей сложности ликвидировано более 70 единиц российской техники и вооружений.

Также сообщалось, что захватчики попытались штурмовать позиции ВСУ в районе Дибровы и понесли потери