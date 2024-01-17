Силы обороны уничтожили еще 730 оккупантов, 13 танков и 14 ББМ врага: данные Генштаба

В течение суток 16 января украинские воины проредили оккупационную армию РФ на 730 захватчиков. Бесповоротные потери России в живой силе достигли без малого 373 тысячи человек.

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Уничтожены также свыше 70 единиц военной техники и вооружения врага. Обновленные данные по потерям России в войне против Украины опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне, 16 января, украинские воины увеличили безвозвратные потери России в живой силе еще на 730 оккупантов. В общей сложности за время полномасштабного вторжения армия РФ потеряла уже 372 820 захватчиков.

Теряли за прошедшие сутки оккупанты и технику с вооружениями: ликвидированы 74 единицы.

Так, Силы обороны уничтожили 13 вражеских танков (в целом Россия потеряла их 6126), 14 боевых бронированных машин (11372), 10 артиллерийских систем (8811) и три РСЗО (всего 964).

Не досчитался враг также 24 единиц автомобильной (11755) и двух единиц специальной (1367) техники.

Уничтожены семь БпЛА оперативно-тактического уровня и одна крылатая ракета (1 817).

Зато неизменным на утро 17 января остается количество ликвидированных средств ПВО (653), самолетов (331), вертолетов (324), кораблей и катеров (23). Как и раньше, уничтожена одна подлодка.

Напомним, в вечерней сводке 16 января в Генштабе рассказали, что в течение суток ВСУ отразили атаки армии РФ на пяти направлениях. В общей сложности по всей линии фронта произошло 85 боевых столкновений.

В частности, в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" оккупанты увеличили количество атак при поддержке бронетехники. Однако и потери врага в бронированной технике выросли.